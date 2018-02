Bauducco y el mega incendio del basural

En un contacto telefónico con “Buen Día Sábado”, Leopoldo Bauducco señaló que “lo que históricamente sucede en nuestro basural a cielo abierto es la autocombustión pero esto fue muy diferente. El pasado domingo al mediodía -por el anterior fin de semana- hubo gente que no es de la ciudad que se encontraba, los empleados del basural le pidieron que se retiren y a la hora aparecieron múltiples focos de incendio”.

“Esto hace pensar que no fue casual, demandando la participación de bomberos ya que hay más de 300 metros de frente”, agregó.

Además indicó que en la última oportunidad en que se registró un incendio generaron un pozo nuevo que permite sacar agua e inundar algunos sectores para poder controlarlo, apoyándose además con la tarea de una topadora y lógicamente del cuerpo de Bomberos Voluntarios.

El futuro espacio

En 2016 recién pudimos comprar el campo a partir de la prefactibilidad de las distintas áreas de la provincia. Lamentablemente un grupo de vecinos interpuso un recurso de amparo y esto nos ha impedido hacer obras.

En los últimos meses presentamos uno de los últimos estudios que es uno de impacto hídrico y ahora estamos a la espera de una respuesta de la provincia. A partir de allí podría llegar a darse el visto bueno del magistrado que entiende en el caso y recién a partir de ese momento comenzar a trabajar activamente en la puesta en marcha del proyecto definitivo.

“En el mientras tanto tenemos este basural que no se ha colapsado ahora sino que hace más de seis o siete años se sabe. La gestión anterior y nosotros buscamos incesantemente un lugar nuevo y no fue fácil esta tarea ya que se piensa ya no en un basural sino en una planta de tratamiento prevista por lo menos para 25 años”, agregó Bauducco.

Tratando de evitar robos

Por otra parte indicó que “actualmente tenemos guardia permanente y presencia nocturna” puesto que el lugar ha sido víctima de ilícitos en los últimos tiempos.

En este sentido comentó que se ve habitualmente a personas que no son de la ciudad hacer tareas de cirujeo y como además hay otros sectores aledaños que también utilizan el lugar por parte del municipio, tal el caso de la planta de tratamiento de residuos, y que suelen registrarse faltantes.

Comentarios