Toselli inauguró las sesiones del Concejo repasando “hitos” de su gestión

Tal como estaba previsto, en la mañana de hoy el Intendente ofreció su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo local. El mismo estuvo centrado en “hitos” que fueron marcando los distintos puntos sobresalientes de su gestión hasta el momento. Como se esperaba, se centró en lo logrado fundamentalmente el año pasado y a modo de adelanto enumeró algunas de las gestiones que están en marcha para el presente.

Resultó no menos llamativo que a lo largo de 66 minutos de intervención no hubiera ninguna mención explícita al Gabinete, cuyos integrantes han protagonizado algunas de las novedades políticas más destacadas del verano. Solamente lo hizo de forma tangencial ante el abordaje de alguna temática en particular o para pedir un dato en algún momento en particular.

Por otra parte, si bien en la primera parte desarrolló la faz económica, no quedó en claro el estado de situación de las cuentas actuales; si se desprende que hay una importante expectativa acerca del arribo de fondos provinciales y nacionales para ir dando forma a las obras más importantes de la ciudad relacionadas con diversos aspectos.

Toselli abrió el período de sesiones ordinarias del Concejo

(Por: Prensa Municipalidad) – Con un discurso centrado en los hitos logrados por la actual gestión, el intendente municipal, Gonzalo Toselli, realizó la apertura de las Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal de Sunchales, de acuerdo a lo establecido por la Ley Provincial 2.756/86 Orgánica de Municipalidades (artículo 41, inciso 15) y por el reglamento interno del Concejo local (artículo 47).

Fue el jueves 1 de marzo en el salón deliberante, donde el mandatario local recordó su apuesta por construir un municipio transparente, “propiciando el dialogo con los concejales y cumpliendo con lo establecido por la Ordenanza 2.568/16”.

El discurso inició con una reflexión sobre la importancia de que se logre una reforma constitucional en la provincia, considerada “fundamental para lograr una mayor autonomía municipal e incorporar nuevas instituciones de derecho”. Asimismo, el intendente manifestó su intención de “promover una reforma tributaria local, con el objetivo de beneficiar a los vecinos”.

El repaso sobre las acciones concretadas por la actual gestión dio inicio en el plano de la política económica. Toselli detalló que el presupuesto 2017 se ejecutó principalmente en acciones de obra pública y acceso a la vivienda (51,86 por ciento), de seguridad e inclusión (14,75 por ciento) y de desarrollo productivo y financiero (12,40 por ciento). Para el 2018, el presupuesto estimado (y ya aprobado) es de 474.520.903 pesos.

Luego hizo un repaso de las acciones alcanzadas en el marco del Plan de Desarrollo 2030, iniciativa que tuvo un alto grado de participación por parte de las instituciones locales durante 2017. Fue un trabajo arduo, que derivó en la elaboración de tres proyectos de mejoras sobre la accesibilidad universal, el empleo joven y la producción y utilización de energías renovables.

También recordó que el Ejecutivo local trabaja desde la asunción del actual gabinete con el objetivo de construir una ciudad inclusiva, en desarrollo permanente y con territorio integrado. En todos estos aspectos se lograron considerables avances que proyectaron una línea de trabajo bien definida para el presente.

Territorio integrado

Se profundizaron varios proyectos de obra (algunos con el inicio de los trabajos), tales como la construcción de la Autopista 34, del Complejo Ambiental Sunchales, de los corredores ecológicos, de la Explanada Cívica y del centro cívico, estos últimos revalorizados con obras correspondientes al Plan de Accesibilidad Urbana.

Además hubo avances significativos en los planes Integral de Pavimentación y de Reconstrucción de Pavimento Urbano, así como en la pavimentación de caminos rurales, en las obras de revitalización de avenida Independencia, y de cloacas y acueductos.

Ciudad Inclusiva

El Ejecutivo local continúa profundizando sus políticas enmarcadas dentro del Plan de Acceso a la Tierra y la Vivienda. Junto al Instituto Municipal de la Vivienda se logró la compra de un macizo de 14 hectáreas, se dio inicio al Plan de Ahorro Municipal de Viviendas, y se realizó el sorteo de 104 departamentos a través del Programa de Crédito Argentino, entre otras gestiones.

También corresponden a este ítem los avances en materia de seguridad, siendo uno de sus proyectos principales la construcción de un nuevo edificio para la comisaría local. En este plano se dio asimismo la constitución de la Agencia Vial de Sunchales y la radicación de la policía de seguridad vial y de la brigada canina.

El Programa Encuentros es un eje clave en las políticas inclusivas. En 2017 fue un área destacada en la generación de políticas públicas que brindaron nuevas oportunidades para quienes viven en la ciudad. “Además del Vivero Inclusivo y de la Cooperativa Equidad, ya es una realidad la Huerta Comunitaria en la que trabajan 11 personas, siendo su mayoría mujeres madres que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, explicó el mandatario. También se inauguró la Sala de Procesamiento de Verduras, construida gracias al aporte del Gobierno provincial mediante el programa Buenas Prácticas, y se inició la construcción del edificio de la asociación civil Lazos, realizado con fondos de Obras Menores 2016.

Otros avances en el marco de ciudad inclusiva fueron las obras de mejoramiento barrial en Sector Franza (barrio Moreno), la gestión de una sede local de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y los avances en la obra de ampliación del Hospital “Almicar Gorosito”.

Finalmente, el intendente hizo especial mención a la apertura de una nueva escuela secundaria en la ciudad, que se concretará en el transcurso del presente año. Los primeros dos años de clases se darían en el Liceo Municipal de Sunchales.

Desarrollo permanente

Corresponden a esta línea de acción las obras de infraestructura que se realizan en el Parque Industrial, las remodelaciones de la planta baja del Palacio Municipal y la gestión de una planta de biogas que se levantará sobre la actual Ruta Nacional 34.

También se avanzó en la puesta en marcha de un Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT), y las gestiones con la empresa Avian para que el aeródromo local mantenga un cronograma de vuelos regulares.

