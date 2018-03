Federal A: Zbrun palpita el partido de Libertad ante Las Parejas

El delantero de Libertad dialogó con Mario Ceballos en Deporte 21, por FM 95.7 Radio Sunchales, acerca de los importantes partidos que vienen para Libertad este fin de semana y el miércoles venidero, los cuales pueden ser definitorios para el futuro del Cañonero.

Lamentablemente, en el inicio de la Sexta Fecha, Atlético Paraná logró un gran triunfo en condición de visitante, superando a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay al superarlo por 3 a 1 y consolidarse en el primer puesto de la tabla de posiciones y a la vez quedando muy cerca de los demás equipos de la zona.

En la carrera por no descender, le lleva 8 unidades a Libertad (28 a 20) por lo que un triunfo obtenido hoy en Las Parejas, será vital para que se pueda seguir manteniendo la brecha y no se agrande.

Ambos planteles se conocen sobremanera por lo que será un partido parejo. Además esto mismo vienen evidenciando en el rendimiento, ya que el elenco que hoy hará las veces de local, suma una unidad más que Libertad solamente

Lo que le queda a Libertad

– Fecha 6: Sportivo Las Parejas vs. Libertad (sábado 19.30).

– Fecha 7: Libertad vs. Gimnasia y Esgrima CdU (miércoles 18hs).

– Fecha 8: Atlético Paraná vs. Libertad.

– Fecha 9: Defensores (P) vs. Libertad.

– Fecha 10: Libertad vs. Douglas Haig.

