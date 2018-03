TFB: Unión se juega sus últimas fichas al recibir a Atalaya de Rosario

El equipo de nuestra ciudad recibe desde las 21.30 a Atalaya de Rosario en un partido que, al igual que los anteriores, vuelve a ser fundamental para su futuro si quiere seguir en la categoría.

El equipo rosarino tiene un buen andar en el Torneo Federal, donde se ubica en el tercer lugar, con un partido menos, pudiendo incluso acceder al segundo en caso de ganarlo por lo que será un duro rival para el Bicho Verde que en la Segunda Fecha de la competencia le ganó en “La Fortaleza” por 54-63.

Con el encuentro de esta noche, son seis los partidos que le restan disputar a los dirigidos por Martín Méndez y cinco los puntos que lo separan de Sportivo Suardi, el anteúltimo de los clasificados. Esto quiere decir que el albiverde debe imponerse como mínimo en cinco de los seis cotejos, esperando que los de Suardi caigan en todos los encuentros.

Lo que le queda a Unión

– 2 de marzo: Unión vs. Atalaya de Rosario.

– 9 de marzo: Santa Paula de Gálvez vs. Unión.

– 11 de marzo: Unión vs. Sportivo Las Parejas.

– 16 de marzo: Atalaya de Rosario vs. Unión.

– 23 de marzo: Sportivo Las Parejas vs. Unión.

– 30 de marzo: Unión vs. Santa Paula de Gálvez.

