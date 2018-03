Federal A: Unión buscará hacerse fuerte en Misiones

El traspié en condición de local hace una semana le impidió al Bicho Verde seguir en lo más alto de la Zona 2 del Nonagonal que clasifica al Pentagonal por el ascenso. A la vez, su rival, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo sumó tres puntos que lo catapultaron a la punta. Si bien la situación de Unión no es compleja, esta derrota -la primera del mini torneo- duele más porque restan solamente tres partidos por disputar.

Crucero lo espera en un estadio gigante, con el campo de juego más grande del país y la obligación de ganar para seguir manteniendo alguna chance de llegar a clasificar. Esto puede hacer que el equipo local se adelante, tome riesgos y esta situación sea capitalizada por los de Tosetto.

Además, luego de este encuentro, le restarán dos presentaciones más ante los equipos que peor rendimiento han tenido hasta ahora en esta Fase: Gimnasia de Salta suma dos puntos (2 empates y 2 derrotas) y Chaco For Ever acumula tres unidades (un triunfo y tres derrotas, con un solo gol convertido hasta ahora).

Lo que le queda a Unión

– Crucero del Norte vs. Unión.

– Unión vs. Gimnasia y Tiro de Salta.

– Chaco For Ever vs. Unión.

