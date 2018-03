Federal A: Libertad se ganó una vida más

De antemano Libertad sabía que no había mañana si hoy no cerraba el partido con un triunfo. Las matemáticas son inflexibles y esta noche el aurinegro podía consumar su descenso. Sin embargo no fue así y con una victoria importante se ganó una vida más, la que pondrá en juego el domingo cuando desde las 19.30 visite a Atlético Paraná en donde se repetirá el panorama puesto que un traspié lo hará perder la categoría.

Pero falta para eso y seguramente el envión anímico de lo conseguido hoy en el “Plácido Tita” jugará un rol importante en la ecuación futbolera.

Con un fondo remendado, sin Sabia y con la obligación de atacar es una grata noticia ver otra vez a Matías Zbrun como goleador, convirtiendo su tercer tanto consecutivo en otros tantos partidos. Además el grandote Zadel continúa revalidando el acierto de su contratación con su segunda conquista continuada.

Si bien en el complemento apareció un zapatazo de Lautaro Robles para, a los ´37 poner algo de suspenso, fue en general un partido en el cual Ruffini no pasó grandes sobresaltos aunque siempre se mantuvo un halo de nerviosismo en el “Plácido Tita”.

Ahora la tabla general de la Zona 3 encuentra a Atlético Paraná con 29 puntos y a Libertad con 23, restando 9 por jugar. En el mano a mano, el domingo por la noche puede quedar solamente 3 por detrás y pasarle el peso del sprint final a los paranaenses para ponerlos a prueba, habiendo empatado en cero en condición de visitante ante el Depro.

Síntesis

Libertad 2: Ruffini; Guzmán, Correa, Zadel, Arce; Rolon, Saavedra, Triverio, Rui; Perassi y Zbrun. Suplentes: Antonio, Albarracín, Singer, Costamagna, Chiappero, Fernandez y Campo. DT: Carlos Trullet.

Gimnasia 1: Góngora Milan; Benitez, Scolari, Torres, Griego; Fornillo, R. Rodríguez, Vercellino, J. M. Rodríguez; Robles y Correa. Suplentes: Rougier, Piñon, Ramos, Umpierrez, Leguizamón, Ferreyra y Vilchez. DT: Norberto Acosta.

Goles: 32’ Zadel (L), 47’ Zbrun (L) y 82’ Robles (G).

Amonestados: Correa y Zadel (Libertad) – R. Rodríguez, J.M. Rodríguez, Torres y Fornillo (Gimnasia)

Cambios: Rui por Costamagna y Chiappero por Arce (Libertad) – Leguizamón por J. M Rodríguez, Ferreyra por Fornillo y Vilchez por Correa (Gimnasia)

Terna arbitral (Rosario): Sebastián Mastrángelo – Asist. 1: David Luzzi y Asist. 2: Gonzalo Ferrari.

