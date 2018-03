La EPE alerta por la presencia de falsos empleados

La Agencia Sunchales de la Empresa Provincial de la Energía alerta una vez más a la población sobre las actividades desarrolladas por individuos que, haciéndose pasar como empleados de esta distribuidora eléctrica, engañan a las personas intentando cobrar deudas pendientes y amenazando con cortar el suministro eléctrico.

Sobre el particular, la EPE reitera que no tiene cobradores a domicilio y que nuestro personal no ingresa a viviendas particulares.

Todo trámite administrativo se realiza en nuestra oficina comercial.

Ante cualquier sospecha, se recomienda comunicarse con la seccional de Policía más cercana.

