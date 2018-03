ARB: Se pone en marcha el Preparatorio

El año ya está en marcha y llegó el mes de marzo, donde como es costumbre, inicia la competencia dentro del ámbito de la Asociación Rafaelina de Básquet. En Primera División, la actividad tendrá su primer salto con el Torneo Preparatorio, el cual desembocará en el tradicional Súper 4 a mediados de mayo.

La forma de disputa es la siguiente: dos zonas de cuatro, sin partido interzonal, y plays offs de cuartos de final para definir los clasificados al cuadrangular decisivo. En la Zona “A” estarán Atlético de Rafaela, Unión de Sunchales, 9 de Julio y Peñarol, mientras que la Zona “B” la integrarán Libertad de Sunchales, Independiente, Argentino Quilmes y Sportivo Ben Hur. El fixture quedó conformado de la siguiente manera:

Zona A

1ª fecha (16/03): Atlético vs. Unión y 9 de Julio vs. Peñarol.

2ª fecha (23/03): 9 de Julio vs. Atlético y Peñarol vs. Unión.

3ª fecha (05/04): Atlético vs. Peñarol y Unión vs. 9 de Julio.

4ª fecha (12/04): 9 de Julio vs. Unión y Peñarol vs. Atlético.

5ª fecha (19/04): Atlético vs. 9 de Julio y Unión vs. Peñarol.

6ª fecha (27/04): Unión vs. Atlético y Peñarol vs. 9 de Julio.

Zona B

1ª fecha (16/03): Libertad vs. Independiente y Quilmes vs. Ben Hur.

2ª fecha (23/03): Quilmes vs. Libertad y Ben Hur vs. Independiente.

3ª fecha (05/04): Libertad vs. Ben Hur e Independiente vs. Quilmes.

4ª fecha (12/04): Ben Hur vs. Libertad y Quilmes vs. Independiente.

5ª fecha (19/04): Libertad vs. Quilmes e Independiente vs. Ben Hur.

6ª fecha (27/04): Independiente vs. Libertad y Ben Hur vs. Quilmes.

Los play offs

Se cruzarán el 1º de la Zona “A” vs. el 4º de la Zona “B”, el 2º de la Zona “A” con el 3º de la Zona “B”, el 1º de la Zona “B” vs. el 4º de la Zona “A” y el 2º de la Zona “B” con el 3º de la Zona “A”. Las fechas previstas son 4, 11 y 15 de mayo.

El Súper 4

La definición del Torneo Preparatorio será como es habitual en El Coliseo del Sur y las semifinales se disputarán el 24 de mayo, mientras que la final y el partido por el tercer y puesto serán el domingo 27.

