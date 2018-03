ARB – Formativas: Se pone en marcha el Oficial

En este año, será Independiente “B” el que presente dos equipos en las categorías U15 y U17, por lo que se mantendrán las fechas 10 y 20, las cuales servirán para que las categorías U13 y U19 tengan la misma cantidad de partidos a lo largo del año.

El fixture es el siguiente, recordando que para la Segunda Rueda se revierten las localías:

1ª fecha (17/03 y 09/06): Sportivo Ben Hur vs. Independiente; Argentino Quilmes vs. Libertad de Sunchales; Unión de Sunchales vs. Atlético de Rafaela e Independiente “B” vs. 9 de Julio. Libre: Peñarol.

2ª fecha (24/03 y 16/06): Libertad vs. Ben Hur; Independiente vs. Unión; Atlético vs. Independiente “B” y Peñarol vs. Quilmes. Libre: 9 de Julio.

3ª fecha (07/04 y 23/06): Ben Hur vs. Peñarol; Unión vs. Libertad; Independiente vs. Atlético y Quilmes vs. 9 de Julio. Libre: Independiente “B”.

4ª fecha (14/04 y 30/06): Libertad vs. Independiente; Independiente “B” vs. Quilmes; 9 de Julio vs. Ben Hur y Peñarol vs. Unión. Libre: Atlético.

5ª fecha (21/04 y 04/08): Ben Hur vs. Independiente “B”; Libertad vs. Atlético; Unión vs. 9 de Julio e Independiente vs. Peñarol. Libre: Quilmes.

6ª fecha (05/05 y 11/08): Independiente “B” vs. Unión; Peñarol vs. Libertad; 9 de Julio vs. Independiente y Atlético vs. Quilmes. Libre: Ben Hur.

7ª fecha (12/05 y 25/08): Peñarol vs. Atlético; Ben Hur vs. Quilmes; Libertad vs. 9 de Julio e Independiente vs. Independiente “B”. Libre: Unión.

8ª fecha (19/05 y 01/09): Quilmes vs. Unión; Ben Hur vs. Atlético; Independiente “B” vs. Libertad y 9 de Julio vs. Peñarol. Libre: Independiente.

9ª fecha (26/05 y 15/09): Peñarol vs. Independiente “B”; Unión vs. Ben Hur; Independiente vs. Quilmes y Atlético vs. 9 de Julio. Libre: Libertad.

10ª fecha (02/06 y 22/09): Libertad vs. Unión; Atlético vs. Independiente; Ben Hur vs. 9 de Julio y Quilmes vs. Peñarol. Cruces solamente en U13 y U19.

