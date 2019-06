Federal A: Unión va por la clasificación a Chaco

El elenco albiverde sabe que ganando ante For Ever tendrá muchas chances de clasificar ya sea como segundo de su zona o como mejor tercero. Pero primero debe hacer los deberes ante uno de los equipos de más flojo rendimiento en esta etapa del Nonagonal que no obstante buscará hacerse fuerte ante su gente cuando comience el partido desde la hora 16.30.

Con todos los partidos coordinados para que se disputen en simultáneo, será interesante ver el desarrollo de cada uno de los choques. Para el Bicho, el que mayor atención traerá será el que enfrente a los dos equipos que están arriba en las posiciones: Defensores de Villa Ramallo y Central Córdoba (siendo este último el único ya clasificado y que dispondrá una formación alternativa para dar descanso a los titulares).

Junto al Bicho y Defensores, aparece también Sportivo Belgrano de San Francisco, todos con 10 puntos. Aquí, la diferencia de gol pasará a ser fundamental para la definición, teniendo los de Tosetto un tanto menos que Defensores pero dos más que Sportivo. Haciendo la extrapolación de una victoria albiverde, como mínimo le sacaría tres goles a los cordobeses y a la vez, si no se puede llegar a través del segundo puesto de la Zona, quedaría muy bien posicionado como mejor tercero ya que en la otra agrupación, los dos equipos con 10 puntos que luchan por ese mismo boleto tienen menor diferencia de gol que Unión.

El choque albiverde será arbitrado por el santiagueño Rodrigo Rivero, acompañado en los laterales por sus coterráneos: Jorge Sayago y Néstor Cáceres.

La previa marca que Unión viene de ganar de local 2 a 1 ante Gimnasia y Tiro de Salta mientras que Chaco For Ever cayó como visitante 1 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

