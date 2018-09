Federal A: En una tarde para el olvido, Unión se quedó sin Pentagonal

El Bicho Verde debía ganar en Chaco y así prácticamente se aseguraba el acceso al Pentagonal pero tuvo una tarde para el olvido en donde su defensa permitió tres tantos y terminó cayendo con contundencia ante For Ever. A pesar del traspié, se aseguró el tercer lugar de su Zona y evitará uno de los cruces de playoff que deberán transitar quienes aspiren al ascenso.

Unión estuvo muy cerca de clasificar, incluso cuando caía por la mínima, los rivales de la Zona 1 le daban una mano ya que perdían todos quienes tenían la misma cantidad de puntos que los dirigidos por Tosetto y también lo hacía Sportivo Belgrano. Sin embargo, con el correr de los minutos, dos penales de Juventud Unida comenzaron a destrabar la situación, al tiempo que en su partido, el complemento llegaba con tantos de Chaco For Ever.

La derrota de Unión termina costándole la clasificación en un cierre de Nonagonal que sin lugar a dudas desde los resultados, estuvo muy lejos de lo conseguido en la primera parte. Las conversiones llegaron en el segundo tiempo: Diego Magno a los ´18, Lucas Rivero sobre los ´39 y Sebastián Sciorilli, cuando se terminaba el partido y transcurrían ´46.

Ahora, deberá esperar para poder sumarse a los siete clasificados de la Segunda Fase. De estos ocho, saldrán los cuatro que se crucen con los cuatro equipos que no ganen el Pentagonal, por lo que el camino hacia el sueño del ascenso puede ser sumamente extenso, aunque con las posibilidades íntegras.

Chaco For Ever goleó a Unión

(Por: El Aguante Deportivo) – Le costó a For Ever hacerse del balón, por momentos el predominio desde la tenencia fue para Unión de Sunchales con Cabral atacando por derecha, Fernández tratando de meterse entre los dos volantes centrales y Comachi peleando todo entre los centrales. Los albinegros no tuvieron precisión en los minutos iniciales y esto les impedía ser profundos.

Un remate de Gaitan obligó a reaccionar al Canuto con gran atajada, posteriormente pudo abrir el marcador Rivero pero el guardameta visitante respondió bien. For Ever llegaba por la banda derecha con Moreno y las proyecciones de Calderón, pero no estuvo fino en la definición.

En el complemento el equipo de Medero adelantó unos metros sus líneas, presionó bien alto y fue generando situaciones en el arco de la visita. A los 18 minutos Magno abrió el marcador con gran definición. El juego se hizo áspero, de mucho roce. Unión salió desesperado a buscar el empate y For Ever aprovechó esos espacios. A los 39 minutos marcó el segundo Rivero y a los 46 Sciorilli puso cifras definitivas ante un rival que no supo contrarrestar el ataque albinegro. Ganó For Ever, cortó esa racha adversa, y ya piensa en los play off. Será nuevamente contra Villa Mitre de Bahía Blanca, aunque esta vez cierra la llave de local.

Síntesis

Chaco For Ever 3: Gastón Canuto; Jesús Calderón, Marcos Cabrera, Pablo Russo y Edgardo Díaz; Walter De Souza (ST 35’ Matías Grandis), Osvaldo Ramírez (ST 4’ Oscar Gómez) y Osvaldo Young; y Wilson Moreno; Diego Magno (ST 31’ Sebastián Sciorilli) y Lucas Rivero. DT: Luis Medero.

Unión 0: Diego Aguiar; Ángel López Alba, Miguel Yuste, Maximiliano Sola y Augusto Álvarez (ST 14’ Lucas Medina); Pablo Gaitán, Diego Calgaro, Nicolás Vittarelli Góngora (ST 27’ Lucas Comachi) y Marcos Fernández; Facundo Cabral y Martín Comachi (ST 20’ Emmanuel Lazzarini). DT: Adrian Tosetto.

Goles: ST: 17’ Diego Magno (CHFE); 38’ Lucas Rivero (CHFE); y 47’ Sebastian Sciorilli (CHFE).

Árbitro: Rodrigo Rivero.

Estadio: Juan Alberto García.

Comentarios