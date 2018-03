ARB – Formativas: El año arrancó con plenas victorias de los equipos sunchalenses

Este sábado se jugó la Primera Fecha del Torneo Oficial de Divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina. La Fecha se jugó de manera íntegra pero con un astérisco, ya que el partido en U17 entre Independiente “B” y 9 de Julio debió detenerse debido a la humedad cuando iban 4 minutos de partido.

Los resultados fueron los siguientes:

U13:

– Argentino Quilmes 31 vs. Libertad de Sunchales 81.

– Unión de Sunchales 51 vs. Atlético 34.

– Sportivo Ben Hur 27 vs. Independiente 83.

U15:

– Argentino Quilmes 17 vs. Libertad de Sunchales 101.

– Unión de Sunchales 75 vs. Atlético 50.

– Sportivo Ben Hur 42 vs. Independiente 50.

– Independiente “B” 54 vs. 9 de Julio 53.

U17:

– Argentino Quilmes 46 vs. Libertad de Sunchales 72.

– Unión de Sunchales 66 vs. Atlético 50.

– Sportivo Ben Hur 50 vs. Independiente 75.

– Independiente “B” 7 vs. 9 de Julio 7 (suspendido por humedad cuando restaban 6′ para el cierre del primer cuarto).

U19:

– Argentino Quilmes 49 vs. Libertad de Sunchales 76.

– Unión de Sunchales 73 vs. Atlético 58.

– Sportivo Ben Hur 78 vs. Independiente 79.

