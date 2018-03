LRF: Todo listo para comenzar el campeonato

Luego de que se efectuara la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina, producida días atrás, se procedió a sortear el Fixture de las competencias que se ponen en marcha el próximo fin de semana.

La Primera Fecha del Torneo Apertura tendrá los siguientes partidos:

– Ferrocarril del Estado vs. Unión de Sunchales.

– Argentino de Humberto Primo vs. Florida de Clucellas.

– Sportivo Norte vs. Sportivo Ben Hur.

– Atlético de Rafaela vs. Peñarol.

– 9 de Julio vs. Argentino Quilmes.

– Brown de San Vicente vs. Deportivo Tacural.

– Libertad de Sunchales vs. Deportivo Ramona.

En tanto, la Segunda Fecha tendrá los siguientes choques:

– Libertad vs. Ferro.

– Ramona vs. Brown.

– Tacural vs. 9 de Julio.

– Quilmes vs. Atlético.

– Peñarol vs. Sportivo Norte.

– Ben Hur vs. Argentino de Humberto.

– Florida vs. Unión.

En cuanto a los clásicos más importantes, en la tercera fecha Sportivo Norte recibirá a Quilmes, en la séptima Atlético a 9 de Julio y Ferrocarril del Estado a Peñarol, en la octava Quilmes a Peñarol y Libertad a Unión. En la edición de mañana, el fixture completo.

En cuanto a Primera B, la Primera Jornada del Torneo Preparación tendrá los siguientes partidos:

Zona Sur, Grupo A: Talleres de María Juana vs. Atlético María Juana y Libertad de Estación Clucellas vs. Bochazo de San Vicente. Libre: San Martín de Angélica.

Zona Sur, Grupo B: Atlético Esmeralda vs. La Hidráuli de Frontera y Sportivo Santa Clara vs. Deportivo Josefina. Libre: Zenon Pereyra FC.

Zona Norte, Grupo C: Deportivo Bella Italia vs. Moreno de Lehmann y Sportivo Roca vs. Deportivo Aldao. Libre: Argentino de Vila.

Zona Norte, Grupo D: Tiro Federal de Moisés Ville vs. Independiente de Ataliva y Unidad Sancristobalense vs. Independiente de San Cristóbal.

