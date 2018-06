Día del Agua: Cristian Marotti y la realidad de la Cooperativa de Agua Potable

En el marco del Día del Agua, Cristian Marotti, Gerente de la Cooperativa de Agua Potable local, analizó la realidad que atraviesan, destacando el haber transitado de forma positiva un duro verano. También -en el mismo contacto telefónico con FM 95.7 Radio Sunchales, reconoció el compromiso de los sunchalenses en cuanto al consumo óptimo del servicio.

“Mostramos las cifras porque si bien la racionalización del consumo acá tiene que ver con los costos, es que la cobertura es total en la ciudad y todas las viviendas se miden. No obstante, tenemos un consumo muy racional de los vecinos”, señaló, indicando que hemos transitado un verano sin cortes en el servicio.

“Hemos tratado de disimular la sequía, no quiere decir que no nos haya afectado pero para esto hay un trabajo importantísimo de todo el personal”, agregó.

“Hace unos días se conoció un pedido de Alcides Calvo para que el acueducto se extienda hasta Sunchales. No fuimos consultados sobre el proyecto pero lógicamente si sirve para mejorar o cubrir expectativas de la región, bienvenido sea. Hoy por hoy no lo necesitaríamos pero nos argumentó que por ser cooperativa, nuestro servicio es caro y que hemos tenido muchos problemas que sortear”, prosiguió, insistiendo en que “estas son cuestiones en las cuales nos gustaría participar pero no nos han invitado en esta ocasión”.

En cuanto a los aportes provinciales, por una parte resaltó el aporte para una serie de obras que están ejecutándose en la ciudad pero al mismo tiempo, lo puso en contexto con los aportes constantes para las ciudades que están alcanzadas por Assa, lo cual comparativamente arroja valores muy pequeños.

Respecto de los servicios que se prestan a localidades de la zona, Marotti comentó que “más allá de ser referentes de consultas de muchas localidades, pusimos en marcha el servicio de agua potable en Ataliva y en Lehmann, con diferentes desarrollos”.

En cuanto a otros servicios que actualmente ofrecen, como es el caso de Mineralia, refirió que “gracias al empuje que le ha puesto el Consejo Directivo, contamos con varios distribuidores en Rafaela y en todo el norte del Departamento, recibiendo una muy buena aceptación”.

Por otra parte comentó que recientemente han estado reunidos con el Concejo presentando el Plan de Desarrollo y también para presentar la adecuación tarifaria ya que la última fue en enero de 2017, fecha a partir de la cual se han registrado múltiples variaciones dentro de la ecuación económica. Ahora está en comisión, donde hemos girado información complementaria y ahora esperamos el resultado de estas gestiones y estudios.

Gasoducto

Finalmente, en cuanto a la ampliación de la traza urbana del gasoducto, indicó que “estamos a la expectativa de la participación ya que al ser pioneros y desarrolladores en el rubro, contamos con un contrato de servicio con la concesionaria de mantenimiento de la red, esperamos ser parte de las obras. Esperamos la convocatoria para poder hacerlo efectivo pero no conocemos cómo el Municipio viene trabajando y reuniéndose con la prestadora”.

“Nos interesa ser partícipes del desarrollo de la red de gas como lo hemos hecho oportunamente”, sostuvo.

Por último señaló que, en base a la experiencia capitalizada en anteriores intervenciones de la obra de gas local, con el tendido ya en marcha desde Esperanza avanzando hacia Sunchales, “ya deberíamos estar trabajando y con las cosas bien claras. A esta altura tendríamos que tener el panorama mucho más claro, con definiciones de costos y trabajos”. Si bien aclaró que es una opinión personal, insistió en que los plazos que están manejándose no se están aprovechando de forma ideal puesto que hay mucho trabajo de proyección que se debería estar efectuando para ir ganando tiempo y aún no se ha definido ni iniciado.

Comentarios