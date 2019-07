LRF: Libertad y Unión se ponen en marcha

Los equipos de nuestra ciudad tendrán sus primeros compromisos del año del Torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Libertad recibirá a Ramona y Unión visitará a Ferro.

La Primera Fecha comenzó con el primero de los encuentros adelantados, disputado el pasado viernes en Rafaela, con victoria visitante de Peñarol 4 a 1 sobre Atlético Rafaela. En tanto, el grueso de la jornada inicial será el siguiente, a concretarse en la tarde de hoy:

– Ferrocarril del Estado vs. Unión de Sunchales, desde las 13.30 Reservas y a partir de las 15 Primera División.

– 9 de Julio vs Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs Ben Hur, 16 (Reservas 14.30).

– Argentino de Humberto vs. Florida de Clucellas, 16 (Reservas 14.30).

– Brown de San Vicente vs. Deportivo Tacural, 17 (Reservas 15.30).

– Deportivo Libertad vs. Deportivo Ramona 17 (Reservas 15.30).

