LDD: Los pibes de Libertad superaron a Ferro

(Por: Prensa LDD) – El primero en adelantarse fue el local que en cuatro minutos se puso 7-2, pero en el minuto y medio siguiente, Libertad igualó en 7. El partido continuó parejo y en el último suspiro, Gusmao Costa puso a Ferro al frente 13-11 para el final del primer parcial.

Un triple de Cuassolo cortó la paridad poniendo el match 18-15 para Los Tigres, pero Varisco, quien había salido unos instantes por un golpe en el tobillo, la clavó de tres desde el extremo izquierdo para volver a poner las cosas 18-18. Varias pérdidas y errores por tiros forzados dejaron al partido con tres minutos sin anotar, pero una bandeja de Cuassolo cortó la sequía para poner las cosas 18-22 a falta de 3:35. La visita marcó el ritmo de esta última parte y se puso arriba 29-23. Tras el minuto de Córdoba, Bettiga anotó, pero Quiroga, a distancia, le bajó el telón a la primera parte con un triple.

Libertad arrancó mejor y llegó a sacar diez de ventaja. Ferro movía la pelota a través de Mazza, pero le costaba tiros limpios y dependía de la efectividad de Varisco (3/13) desde los 6,75. El partido se empezó a friccionar, Oeste no podía acercarse, la menor distancia (cuatro) fue luego de un triple de Malvicini, pero fallaba bajo el aro y Libertad aprovechaba el mal momento del local y se llevaba el tercer cuarto 45-37.

Los de Córdoba cambiaron las pilas y arrancaron con un parcial de 6-0 que los puso a dos (43-45) en tres minutos de juego. El partido no era fácil, y a pesar del 8-3 Verdolaga, la diferencia era de cinco y por eso el local pidió un nuevo minuto. Sendos dobles de Canis y Bettiga pusieron las cosas a uno para el local a 3:56, y luego, gracias a la penetración y doble del nacido en Coronel Pringles, Ferro pasó al frente, cosa que no sucedía desde el 13-11 del primer período. Breques adelantó con dos libres, pero Mavicini con un doble más plus volvió a poner las cosas 56-56. Una falta antideportiva le dio la chance a los de Caballito para ponerse al frente nuevamente, pero el 21 erró los tiros y las cosas quedaron en parda de cara al último minuto y medio. En el final, Libertad manejó mejor las cosas, Oeste perdió el balón y la visita se adelantó 60-56 a falta de medio minuto. Un libre de Varisco de un lado y luego Ferro cortó con infracción hasta mandar a la línea al rival: Breques primero y Cuassolo después, sentenciaron el resultado 62-57. Libertad se quedó con la victoria en Caballito en un partido de bajo goleo, con muchas pérdidas (20 en el local, 16 la visita) y con tan sólo ocho triples en el partido, cuatro por equipo.

Síntesis:

Ferro 57: Mazza 5, Bettiga 13, Varisco 12, Canis 10, Gusmao 8 (FI). Malvicini 9, Costantini 0, Milazzotto 0. DT: R. Córdoba.

Libertad 62: Breques 16, Quiroga 7, Alonso Manuel 9, Cuassolo 21, López 4 (FI). Boscacci 5. DT: S. Porta.

Parciales: 13-11, 25-32 (12-21), 37-45 (12-13), 57-62 (20-17).

Estadio: Héctor Etchart.

Así está la Tabla de Posiciones

Comentarios