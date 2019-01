Liga A: Libertad sumó otra dura derrota, ahora con Ferro

(Por: Prensa Lnb) – Comenzó mejor el local que en tres minutos y medio estaba 8-2. Un triple de Cosolito (3/4 en el cuarto) puso las cosas 11-4 y Saborido pidió minuto. Ferro estaba generando buenas ofensivas y Libertad estaba flojo en defensa. Otro tiro a distancia del santafesino Cosolito más doble de Hernández pusieron las cosas 18-6. La visita cometía muchas pérdidas que los de Laginestra aprovechaban y ponían una nueva máxima de 15 (22-7), que llegó un punto más tras un triple de Fierro para cerrar el primer cuarto 27-11.

La efectividad de la visita no era buena (35% en la mitad del segundo cuarto) y por eso Ferro mantenía la distancia en el tanteador, Saborido movió el banco, pero Fierro y Hernández dominaban la pintura en el Etchart. En la segunda parte del cuarto Libertad creció, de la mano de Thomas metió un parcial de 9-0 y se puso 32-24. Un triple de Cosolito y un doble de Mitchell sobre el final, le bajaron la persiana a la primera parte con un resultado parcial 37-24, en un cuarto de muy bajo goleo con tan sólo 23 puntos entre los dos equipos.

Con Orresta armando juego, Ferro metió un parcial de 4-0 pero luego el partido cayó en una meseta de puntos por los varios errores de ambos lados, en la noche calurosa de Caballito. Mitchell (ya con 8 puntos) empezó a crecer siendo pieza fundamental en cada ataque y poner las cosas 45-26. Luego, un parcial todo de Fierro para poner el match 51-30, enfrente, Kelley anotaba para los santafesinos, pero la diferencia era mucha. El cuarto terminó 59-43 con 9 puntos de Fierro y 8 de Kelley en el período.

Mitchell, Fierro y Holloway estaban intratables, la alta temperatura no parecía hacerles efecto, y su producción, tanto ofensiva como defensiva, no mermaba. Al cabo de cuatro minutos del último período a diferencia estaba en 20 (70-50) y en la visita, Caffaro, se quedaba afuera por una falta técnica tras un disturbio con Mitchell. Cuando quedaban dos minutos y el pleito estaba 75-62, Saborido pidió minuto tras el parcial 5-0 de su equipo. Las cosas no cambiaron de dominador y así Ferro volvió a ganar en Caballito y seguir con la racha que traía de Santiago del Estero. El resultado final fue 84-68 para un claro triunfo del equipo de Hernán Laginestra.

Síntesis:

Ferro 84: Orresta 2, Holloway 17, Cosolito 14, Fierro 21, Mitchell 13 (FI). Hernández 10, Gramajo 2, Spano 5, Bettiga 0. DT: Hernán Laginestra.

Libertad 68: Copello 0, Saglietti 4, Cuello 9, Thomas 12, Kelley 21 (FI). Alonso M. 0, Alonso A. 7, Figueredo 10, Caffaro 5, Breques 0. DT: Sebastián Saborido.

Parciales: 27-11, 37-24 (10-13), 59-43 (22-19), 84-68 (25-25).

Árbitros: Fabricio Vito, Sergio Tarifeño y Raúl Lorenzo.

