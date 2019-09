LRF – Inferiores F10: Unión gritó campeón en 2008

En el marco de la Undécima y última Fecha del torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol, Unión y Libertad se vieron las caras en un clásico que se tiño de verde. Con una gran perfomance, los pequeños de Unión se quedaron con 12 de los 15 puntos que estaban en juego. Además, gritaron campeón en 2008.

A continuación, repasamos los resultados, goleadores y tablas de las categorías:

Quinta División:

– Unión 4 (Tiago Bilan -2-, Francisco Giubergia y Leider Fissore) vs. Libertad 0.

Posiciones: Ben Hur 26 puntos –campeón-; Ferro 21; Atlético 17; Brown (S.V.) 16; Unión 14; Libertad, Sportivo Norte y 9 de Julio 12; Peñarol 11; Argentino Quilmes 5 e Independiente (S.C.) 4.

Sexta División:

– Unión 0 vs. Libertad 1 (Francesco Toldo).

Posiciones: Atlético de Rafaela 27 puntos –campeón-; Ben Hur 22; Ferro y Unión 21; Libertad 19; Peñarol 17; Argentino Quilmes, 9 de Julio y Sportivo Norte 7; Independiente (S.C.) 6.

Séptima División:

– Unión 2 (Uriel Porra-2-) vs. Libertad 0.

Posiciones: Atlético de Rafaela 24 puntos –campeón-; Unión 21; Brown (S.V.) 19; Libertad 18; Ferro 15; 9 de Julio 14; Ben Hur 13; Peñarol 10; Sportivo Norte 9; Argentino Quilmes 6 e Independiente (S.C.) 5.

Octava División:

– Unión 1 (Tomás Blanche) vs. Libertad 0.

Posiciones: Atlético de Rafaela 23 puntos –campeón-; Peñarol 21; Brown (S.V.) 20; Ferro 19; Libertad y 9 de Julio 17; Argentino Quilmes 13; Ben Hur 12 y Unión 11.

Novena División:

– Unión 7 (Thiago Strack -3-, Ignacio Escobar, Tomás Juárez y Julián Villarruel) vs. Libertad 0.

Posiciones: Atlético de Rafaela 30 puntos –campeón-; Unión 27; Ferro y Brown (S.V.) 18; Peñarol 14; Ben Hur 13; 9 de Julio 11; Independiente (S.C.) 9; Libertad 8 y Sportivo Norte 7.

Novena «Especial»:

– Unión 0 vs. Libertad 0.

Posiciones: Ferro de Rafaela 28 puntos –campeón-; Atlético 24; Ben Hur 21; 9 de Julio 19; Argentino Quilmes 18; Unión 17 y Libertad 13.

Infantiles

Categoría 2007:

– Libertad 0 vs. Unión 0.

Posiciones: Atlético de Rafaela 30 puntos –campeón-; Ferro 25; Libertad 22; Ben Hur 19; 9 de Julio 15; Brown (S.V.) 13; Unión 11; Peñarol y Argentino Quilmes 8; Independiente (S.C.) 7.

Categoría 2008:

– Libertad 0 vs. Unión 2 (Alexis Ledesma y Gerónimo Autino).

Posiciones: Unión 27 puntos –campeón-; Atlético 25; 9 de Julio 24; Libertad 22; Sportivo Norte 16; Ben Hur 15; Ferro 12; Peñarol e Independiente (S.C.) 7; Argentino Quilmes 5; Brown (S.V.) 0.

Próxima Fecha | Primera del Clausura

> 9 de Julio vs. Atlético –clásico rafaelino-.

> Unión vs. Peñarol<> Ferro vs. Libertad.

> Brown de San Vicente vs. Ben Hur.

> Independiente de San Cristóbal vs. Sportivo Norte.

> Fecha Libre: Argentino Quilmes.

Las Infantiles 2007 y 2008 invierten la condición de local.