Este pasado domingo 26, el equipo aurinegro femenino U17 disputó el 10º Grand Prix en el Club 9 de Julio, culminando invictas con dos triunfos. Participaron Ben Hur, las Tigresas y el equipo anfitrión, registrándose los siguientes resultados:

> 9 de Julio 13 vs. Ben Hur 91.

> Ben Hur 52 vs. Libertad 68.

> 9 de Julio 22 vs. Libertad 119.

