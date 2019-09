Voley F: Libertad se quedó con el primer puesto del Sub13

Las chicas del voley aurinegro se quedaron con el primer puesto de la categoría Sub 13, luego de haber realizado un gran certamen en el salón «Centenario», coronándose sin perder ningún set.

De esta forma, se repite para ellas el resultado de la Primera Fecha. El otro equipo aurinegro culminó en el séptimo lugar de la Segunda Fecha de la Asociación Rafaelina de vóley.

Segunda fecha Grand Prix de Sub 13 – ARV:

Libertad Amarillo:

> Libertad 2 vs. Atlético Blanco 0.

> Libertad 2 vs. Brown SV 0.

> Libertad 2 vs. Unión Verde 0.

Final:

> Libertad 2 vs. Almagro 0.

Libertad Negro:

> Libertad 0 vs. Atlético Celeste 2.

> Libertad 0 vs. Almagro 2.

> Libertad 0 vs. Unión Blanco 2.

Partido por el séptimo puesto: Libertad 2 vs. Atlético Blanco 0.

Los resultados de las chicas de Unión

> Unión Verde 2 vs. Brown 0.

> Unión Verde 2 vs. Atlético Blanco 0.

> Unión Verde 0 vs. Libertad Amarillo 2.

Por el Tercer puesto: Unión 0 vs. Atlético Celeste 2.

> Unión Blanco 0 vs. Almagro 2.

> Unión Blanco 1 vs. Atlético Celeste 2.

> Unión Blanco 2 vs. Libertad negro 0.

Por el Quinto puesto: Unión 2 vs. Brown 1.