LRF Apertura F9: Libertad recibe al Deportivo Tacural

Luego de una semana con duras novedades, el Cañonero recibirá desde las 14 en Reserva y 15.30 en Primera División al Deportivo Tacural. La conducción técnica de ambos planteles aurinegros estará a cargo de Roberto Cabral, quien reemplazará al destituido Gonzalo Bauducco, quien en la semana fue desplazado de su cargo al frente del plantel liguista.

Sin un reemplazante aún definido, el equipo de Libertad sabe que tiene una compleja situación en cuanto a los promedios que puede comenzar a pesar mucho en el futuro próximo y además, frente suyo estará un duro rival que viene de quedarse nada menos que con el campeonato pasado. En esta ocasión, no está realizando una campaña similar pero con 10 unidades, transita la mitad de la tabla sin mayores sobresaltos.

Unión, en Rafaela

Además, esta Novena Fecha, tendrá a Unión visitando a Ferrocarril Oeste en Rafaela en un encuentro que comenzará a la hora 15.30. Para el Bicho, la victoria puede ser el impulso que necesita para no perderle pisada a los equipos más encumbrados del Apertura. En caso de caer o empatar, dependerá de otros resultados para no retrasarse en la pelea.

Programación

> Deportivo Ramona vs. Peñarol.

> 9 de Julio vs. Florida.

> Quilmes vs. Talleres MJ.

> Brown SV vs. Sp. Norte.

> Atlético Rafaela vs. Ben Hur.

> Ferro vs. Unión.