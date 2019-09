Ruta N° 34: Toselli pidió la intervención del Defensor del Pueblo

(Por: Diario Castellanos) – «Estamos muy impactados y muy tristes todos, porque ha sido un hecho trágico donde han quedado truncas seis vidas. Yo me enteré de inmediato del accidente, aunque me iban dando cuenta a cuentagotas sobre la magnitud del hecho. Primero me dijeron que había una persona fallecida, luego la cuenta iba aumentando, me dijeron que había cinco fallecidos y finalmente llegamos a seis víctimas fatales. Luego me informaron las identidades y eso nos impactó mucho más, porque si bien todas las vidas son valiosas por igual, cuando uno se entera que son personas conocidas resulta más doloroso aún. Yo tenía muy buena relación con las personas afincadas en Ataliva, al matrimonio de ancianos que vivía acá en Sunchales, eran los padres de Gabriela, a ellos los conocía porque son oriundos de Palmeras y Manfred era sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. La última vez que estuvo el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, se acercó a saludarlo porque era integrante de la Comunidad Judía. Si bien las otras personas no vivían en Sunchales, eran integrantes de familias de aquí y entonces todo duele más», reconoció el Intendente sunchalense.

«Realmente cuando uno trata de imaginar cómo se soporta tanto dolor, cuesta mucho hacerlo, es imposible. Las autoridades debemos tratar de hacer lo imposible para que estos hechos no vuelvan a ocurrir», advirtió.

Toselli recordó que «hace mucho tiempo que nos venimos movilizando de manera organizada y en estos últimos años habíamos logrado este avance importantísimo, que fue el comienzo de la ejecución de la obra. Pero ahora estamos en un punto en que es más peligrosa que antes la ruta, porque estamos en medio de la obra y la misma quedó inconclusa».

Al describir el panorama, Toselli señaló que «hay lugares donde hay banquinas, otros donde no la hay. Hay sitios en donde las banquinas están pavimentadas y los camiones las usan como lugar de estacionamiento; hay tambores que señalizan pero son otro peligro; hay señalización horizontal borrada porque la ruta fue ´raspada´. Esa es la situación en la que estamos. Se levantaron una gran cantidad de columnas de alumbrado, no se volvieron a colocar y esas luces faltan».

El Intendente sunchalense apuntó también que «estamos gestionando permanentemente. La última reunión importante que tuvimos en el Vialidad Nacional fue junto con autoridades de Rafaela y en esa oportunidad nos trajimos información valiosa, vinimos creyendo que era una realidad la continuidad de la obra. Pero aquí en Sunchales no vimos ninguna máquina trabajando en estos meses», recordó, al hacer alusión a la entrevista –en los quince o veinte minutos que les concedió el funcionario- que mantuvieron en Buenos Aires con un gerente de Vialidad Nacional, Eduardo Placensia, que llegó a prometer que el tramo en obras estaría terminado «en agosto» de este año.

Toselli indicó que «ayer (por el domingo) nos reunimos con el presidente de la Agencia de Desarrollo de Sunchales; el director de Areas Metropolitanas, Marcelo Canavese; la presidenta de Concejo Municipal y también he hablado con el Defensor del Pueblo para pedirle su intervención. En el día de hoy vamos a mandarle una nota, y por la gravedad de lo sucedido el Defensor del Pueblo nos va a ayudar a gestionar el reclamo. La preocupación es muy grande».