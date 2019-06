LRF – Inferiores F1: Arrancó el Torneo Clausura

El último sábado se puso en marcha el torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de la Primera Fecha, donde Unión se midió con Peñarol. Además, entre semana, las categorías de Libertad disputaron sus partidos ante Ferro.

A continuación, todo lo jugado, goleadores y lo que se le viene a cada uno:

Quinta División:

– Unión 4 (Leider Fissore x 2, Maximiliano Bono y Alan Ruiz) – Peñarol 1 (Dante Farías).

– Ferro 3 – Libertad 3 (Hernan Montenegro x2 y Nahuel Bravo).

Sexta División:

– Unión 1 (Darién Juárez) – Peñarol 0.

– Ferro 0 – Libertad 0.

Séptima División:

– Unión 2 (Natanael Villalba y Uriel Porra) – Peñarol 1 (Luis Aguirre).

– FErro 1 – Libertad 2 (Yair Villarruel y Eros Miraglio).

Octava División:

– Unión 0 – Peñarol 2 (Joel Bonfacio y Enzo Wattier).

– Ferro 1 – Libertad 0.

Novena División:

– Unión 1 (Diego Ruata) – Peñarol 2 (Benjamín Rosales y Marcelo Alfonso).

– Ferro 1 – Libertad 0.

Novena Especial:

– Unión 1 (Jorge Lescano) – Peñarol 1 (Walter Díaz).

– Ferro 1 – Libertad 1 (Lorenzo Marengo).

Próxima Fecha | Segunda:

> Ben Hur vs. Independiente San Cristóbal.

> Libertad vs. Brown de San Vicente.

> Peñarol vs. Ferrocarril del Estado.

> Atlético de Rafaela vs. Unión.

> Argentino Quilmes vs. 9 de Julio.

> Libre: Sportivo Norte.

