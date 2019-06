Lifschitz: «Es tremendo lo que está pasando con la Ruta Nº 34»

(Por: Diario Castellanos) – «Hemos hablado con el presidente, con el ministro de Interior (Rogelio Frigerio), con el ministro de Transporte, (Guillermo Dietrich), con la directora de Vialidad Nacional. Las instituciones locales han hecho gestiones, el intendente, todo el mundo ha trabajado por esa autopista. Pero no hay prioridad, no hay presupuesto, no hay decisión política de llevar adelante las obras», disparó.

Lifschitz había adelantado su postura ante una consulta específica de Castellanos en oportunidad de su visita de la semana pasada. Y el viernes habló de ese tema y otros en una entrevista concedida a Red Urbana, el programa de Radio Universidad, donde la colega Mariela Borio preguntó por temas vinculados a la obra pública, el retraso de la autovía en la ruta nacional 34, la campaña electoral en la provincia y el armado político de un partido a nivel nacional acompañando a Roberto Lavagna.

Sobre la situación de la obra que contempla la transformación de un tramo de la ruta nacional 34 en autovía, a cargo del Gobierno nacional liderado por el presidente Mauricio Macri. Respecto a esto, Miguel Lifschitz aseguró que «es tremendo lo que ocurre, se ha ganado el mote de la ruta de la muerte, hay congestión de tránsito, falta de seguridad vial para circular e incumplimiento del Gobierno nacional, que más allá de las promesas poco avanzó». Enseguida hizo alusión a las gestiones que realizó personalmente, pero que no tuvieron eco.

Agregó que: «Creo que no se entiende a veces la importancia que tiene la obra pública, cuando hay problemas en la economía es cuanto más tiene que haber porque es contracíclica, justamente moviliza las economías locales, genera empleos, tiene un rol muy importante para sostener la actividad económica. Lamentablemente el Gobierno nacional no lo ha entendido de esa manera, ha paralizado toda la obra pública».

