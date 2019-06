Reunión de cuatro grandes

Enclavada en el centro mismo de la ciudad y con una historia en paralelo, Plaza Libertad encierra diversas particularidades. Una es la denominación que allá por mayo del año 2008 se le otorgó a los cuatro playones de estacionamiento, para muchos, totalmente desconocidas.

Las figuras de: Alicia Moreau de Justo, Roberto Fontanarrosa, Lola Mora y Bernardo Houssay encarnan grandes aportes para el desarrollo nacional. Las argumentaciones sobran puesto que se trata de destacadas personalidades de amplia trascendencia pública.

Lamentablemente, al momento, a más de once años de su sanción, los diferentes Gobiernos Municipales de turno no han dispuesto de la colocación de la cartelería identificatoria pertinente por lo que todavía permanecen en el anonimato. En noviembre de 2010 se presentó la Minuta N° 473, a través de la cual se exigió dicho cumplimiento, aunque el pedido no fue respondido.

Sunchales, 26 de Mayo de 2008. El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, sanciona la siguiente:

ORDENANZA Nº 1820/2008.

VISTO:

La necesidad de honrar la memoria de ciudadanos ilustres, que por su trayectoria y valores son ejemplos a seguir por las nuevas generaciones, y;

CONSIDERANDO:

Que es posible rendirles homenaje en forma permanente a través de la imposición de sus nombres a los Playones Norte, Sur, Este y Oeste de la Plaza Libertad;

Que Alicia Moreau de Justo, Roberto Fontanarrosa, Lola Mora y Bernardo Houssay, cada uno en su ámbito de actuación, tuvieron una fecunda y destacada labor, convirtiéndose en ejemplos de tesón y trabajo;

Que la ciudadanía Argentina toda, reconoce sus aportes al acervo Nacional;

Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, dicta la siguiente:

ORDENANZA Nº 1820/2008:

Art. 1º) Impóngase el nombre de “Alicia Moreau de Justo”, al Playón Este de Plaza Libertad.

Art. 2º) Impóngase el nombre de “Roberto Fontanarrosa”, al Playón Sur de Plaza Libertad.

Art. 3º) Impóngase el nombre de “Lola Mora” (Dolores Mora de la Vega), al Playón Oeste de Plaza Libertad.

Art. 4º) Impóngase el nombre de “Bernardo Houssay”, al Playón Norte de Plaza Libertad.

Art. 5º) Dispónese la colocación de carteles identificatorios con los nombres designados, en cada sector de la Plaza Libertad, para conocimiento de todos los transeúntes.

Art. 6º) Incorpóranse las biografías de los ciudadanos homenajeados en los artículos precedentes y que, como Anexo I, forman parte integrante de la presente Ordenanza.

Art. 7º) Impútanse los gastos que origine la concreción de la presente Ordenanza, a la Partida: Trabajos Públicos – Subpartida Plazas, Veredas y Espacios Públicos del Presupuesto Municipal vigente.

Art. 8º) Elévase al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación, comuníquese, publíquese, archívese y dése al R. de R. D. y O.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, a los veintiséis días del mes de Mayo del año dos mil ocho.

Comentarios