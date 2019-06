LRF – Inferiores F2: Fin de semana complejo para los equipos de la ciudad

El pasado fin de semana se disputó la Segunda Fecha del Torneo Clausura de Divisiones Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Libertad recibió a Brown de San Vicente, mientras que Unión visitó a Atlético.

Aquí los resultados y goleadores de cada categoría:

Quinta División:

– Libertad 1 (Gabriel Ronco) vs. Brown de San Vicente 1 (Agustín Ribodino).

– Atlético de Rafaela 1 (Julio Gigena) vs. Unión 0.

Sexta División:

– Atlético de Rafaela 5 (Lautaro Faría Suárez, Gino Albertengo, Matías Ribalta y Santiago Burkhard x 2) vs. Unión 0.

– A Libertad le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.

Séptima División:

– Libertad 0 vs. Brown de San Vicente 1 (Fabricio Sacco).

– Atlético de Rafaela 2 (Kevin Jappert x 2) vs. Unión 1 (Uriel Porra).

Octava División:

– Libertad 0 vs. Brown de San Vicente 0.

– Atlético de Rafaela 1 (Marcelo Albuatti) vs. Unión 1 (Francisco Andreo)..

Novena División:

– Libertad 0 vs. Brown de San Vicente 0.

– Atlético de Rafaela 1 (Tomás Pérez) vs. Unión 0.

Novena Especial:

– Atlético de Rafaela 0 vs Unión 0.

Categoría 2007:

– Brown de San Vicente 1 (Valentino Roggero) vs. Libertad 4 (Máximo Turco x 2, Agustín Monetti y Mirko Avenatti).

– Unión 0 vs Atlético de Rafaela 3 (Valentino Gandín, Bautista Kornchu y Gino Franzetti).

Categoría 2008:

– Brown de San Vicente 1 (Aaron Taborda) vs. Libertad 3 (Sebastián Larrea, Nahuel Gudiño y Catriel De Los Santos).

– Unión 1 (Stefano Casale) vs. Atlético de Rafaela 1 (Luciano Lobo).

Próxima fecha | Tercera

> Unión vs. Argentino Quilmes.

> Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela.

> Brown de San Vicente vs. Peñarol.

> Independiente San Cristóbal vs. Deportivo Libertad.

> Sportivo Norte vs. Ben Hur.

> Libre: 9 de Julio.

