ARB – Oficial F1: Con el clásico, vuelve la actividad oficial

Luego de la reciente consagración de Libertad en el Súper 4 del Torneo Preparatorio de Primera División, esta noche dará comienzo el Torneo Oficial, el cual tiene como bicampeón vigente a los Tigres. Tal como es una costumbre, el certamen será todos contra todos a dos ruedas, cruzándose luego en play offs de Cuartos de Final, Semifinal y Final, siempre al mejor de tres partidos.

La actividad esta noche se pondrá en marcha en el «Gimnasio Centenario», donde desde las 21 se medirán 9 de Julio y Argentino Quilmes. Otros dos encuentros comenzarán a las 21.30, destacándose el clásico entre Libertad y Unión, mientras que Independiente será local de Sportivo Ben Hur. Por último, a las 22, en el «Lucio Casarín», Atlético recibirá a Peñarol.

El fixture completo del Torneo Oficial es el siguiente:

– Primera fecha (14/06 y 20/08): Independiente vs. Ben Hur, Atlético vs. Peñarol, 9 de Julio vs. Quilmes y Libertad vs. Unión.

– Segunda fecha (19/06 y 23/08): Ben Hur vs. Libertad, Unión vs. 9 de Julio, Quilmes vs. Atlético y Peñarol vs. Independiente.

– Tercera fecha (28/06 y 30/08): Atlético vs. Unión, 9 de Julio vs. Ben Hur, Libertad vs. Independiente y Quilmes vs. Peñarol.

– Cuarta fecha (26/07 y 06/09): Independiente vs. 9 de Julio, Ben Hur vs. Atlético, Unión vs. Quilmes y Peñarol vs. Libertad.

– Quinta fecha (02/08 y 13/09): Atlético vs. Independiente, 9 de Julio vs. Libertad, Unión vs. Peñarol y Quilmes vs. Ben Hur.

– Sexta fecha (09/08 y 20/09): Independiente vs. Quilmes, Ben Hur vs. Unión, 9 de Julio vs. Peñarol y Libertad vs. Atlético.

– Séptima fecha (16/08 y 27/09): Atlético vs. 9 de Julio, Unión vs. Independiente, Quilmes vs. Libertad y Peñarol vs. Ben Hur.

Comentarios