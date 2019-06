ARB – Apertura F1: Libertad se quedó con el clásico

(Por: Prensa Libertad) – Con un segundo período clave donde estampó un contundente parcial 39-15, los Tigres Juniors se impusieron con cierta comodidad ante Unión por 109 a 96 en el arranque del Torneo Oficial 2019 de la Asociación Rafaelina de Básquet. Los hermanos Alonso estuvieron intratables aportando 72 entre los dos: Augusto convirtió la friolera de 39 unidades, seguido de Manuel con 33.

Los dos protagonistas sufrieron ausencias importantes. Mientras que Libertad no tuvo a Ignacio Cuassolo y Francisco López; enfrente, Unión no contó con la presencia de Matías Loro, Pedro Porchietto y Mariano Cerutti. Sin embargo, en el equipo aurinegro hubo retornos como el de Adriano Maretto y Julián Eydallín, al no quedar entre los 12 elegidos para la selección nacional U19.

Unión arrancó el clásico con gran eficiencia en la ofensiva, llegando a tocar una máxima de 12 (15-27) restando 2′ para culminar el primer período. Cipolatti (13) y Bordabossana (9) lideraron los ataques albiverdes ante un rival que empezaba a depender de la producción de la dupla Alonso (13 entre los dos) pero que daba mucha ventajas en la defensa. Pero el panorama dio un giro de 180 grados en el segundo cuarto: el dueño de casa ajustó la defensa, secó al Bicho verde que solo produjo 15 unidades y destruyó la resistencia visitante a puro cañonazos (6 triples), destacándose Manu Alonso que entregó 18 unidades, seguido por Augusto con 11. Libertad redondeó 39 unidades que no sólo le permitió revertir la desventaja sino que lo catapultó a 18 de diferencia positiva (62-44) antes de retirarse al descanso largo.

Con una grieta que sonaba a sentencia, los Tigres Juniors se dedicaron a administrar la ventaja en los 20′ restantes, ante un rival que no abandonó nunca la intención de limar la distancia, acercándose a 7 en dos ocasiones, la última restando 4’40» para el final, con el batallar de Bordabossana que terminaría con 34 puntos en su haber. Pero Libertad siempre dio la sensación de que tenía todo controlado y cada vez que el Unión intentaba ponerse en juego, acertaba una ráfaga para interponer 2 cifras de diferencia. En el cierre, el endiablado Augusto clavó un par de triples para dejar en claro que este clásico se iba a teñir de amarillo y negro.

Síntesis

Libertad 109: Martín Chiaraviglio 12, Augusto Alonso 39, Valentín Boscacci 2, Manuel Alonso 33 y Facundo Breques 13 (fi). Julián Eydallin 3, Adriano Maretto 7. DT: Javier Maretto.

Unión 96: Matías Borda Bossana 34, Nicolás Zurvera 17, Franco Periotti 6, Juan Cipolatti 26 y Joaquín Gariboldi 7 (fi). Ramiro Rojo 2 e Ignacio Bertola 4. DT: Martín Méndez.

Estadio: El Hogar de los Tigres.

Arbitros: Marcos Macagno y Andrés Musachio.

Parciales: 23-29 / 62-44 y 85-72.

