LRF: Libertad jugará el adelantado ante Talleres

Anoche se reunió el HCD, el cual trató el siguiente Orden del Día:

1- Aprobación Boletín Oficial Nº 2.805 por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Lectura correspondencia: Varias notas de inferiores e Infantiles, entre los que se confirman varios adelantos de Infantiles para el miércoles 19/06. Inferiores Dep. Bella Italia vs. Indep. Ataliva se jugará el jueves 20/06. Inferiores Tiro Federal vs. Arg. Humberto sábado a partir de las 13:30 horas. Nota de 9 de Julio invitando al Sorteo del «Leoncito 2019» el cual se llevó a cabo ayer martes. Invitación de Sp. Libertad EC a un almuerzo a llevarse a cabo el 20/06. Nota de Ben Hur invitando a la celebración del 79° aniversario a llevarse a cabo el 22-06. Informes policiales de Ben Hur vs. Ferro y San Martín vs. La Hidráulica.

El delegado de Ben Hur solicita que se postergue el partido de Infantiles vs. Sp. Norte para la próxima semana. La Mesa Directiva aclara que semanas atrás se había determinado no postergar más los encuentros. El Sr. Presidente agrega que el tema de Infantiles sigue siendo muy complicado ya que están siempre fuera de reglamento. El HCD determina no aprobar el pedido.

3- Informe de tesorería y pases de jugadores.

4- Se recuerda que ayer vencía el plazo para pagar la primera cuota de los cupones. Los que no pagaron se les da tiempo hasta el próximo martes.

En el sorteo de los clubes que pagaron la totalidad de los cupones, el favorecido resultó ser San Isidro de Egusquiza (ganó 100 cupones).

5- Se recuerda que el próximo lunes se reunirá el Consejo de Inferiores a las 20.30 en la Liga.

6- Se da lectura al informe del Consejo de Infantiles, con las aclaraciones que se habían solicitado la semana pasada. Se aprueba.

7- Se da lectura al informe del Consejo de Fútbol Femenino. El torneo comenzará el domingo en cancha de Sp. Norte, primer partido 9.30, segundo partido 11, y tercer partido 12.30 horas. Se hicieron aclaraciones reglamentarias. Se aprueba.

8- El próximo jueves se jugará la 3ª fecha del Torneo Senior en cancha de Dep. Bella Italia. Comenzará a las 11 horas.

9- Se hace un informe de lo que fueron los desempates de Primera “B” disputados la semana pasada en Ferro. Se destaca la gran convocatoria, y el excelente comportamiento de todos. Se felicita a Moreno y B. Bochazo por los torneos conseguidos, como así también a Dep. Aldao y Sp. San Clara en Reserva.

10- Atento a la suspensión por lluvia, los partidos de Primera “B” se jugarán el próximo jueves 20/06 en sus horarios oficiales de las 14 Reserva y 15.30 Primera.

11- Para el domingo se confirman los siguientes días y horarios:

Dep. Libertad vs. Talleres viernes a las 20.30 Reserva y 22 Primera.

Quilmes vs. Ben Hur domingo a las 20 Reserva y 21.30 Primera.

9 de Julio vs. Sp. Norte domingo a las 12.30 Reserva y 14 Primera.

At. Rafaela vs. Ferro domingo a las 11 Reserva y 12.30 Primera.

Peñarol vs. Florida domingo a las 11 Reserva y 12.30 Primera.

Dep. Ramona vs. Dep. Tacural domingo a las 11.45 Reserva y 13.15 Primera.

Moreno vs. Sp. Roca domingo a las 11 Reserva y 12.30 Primera.

Teniendo en cuenta el partido de la Selección Argentina, aquellos clubes que deseen cambiar el horario del domingo, se las da tiempo tiempo hasta hoy miércoles 19/06 para confirmar los horarios. Caso contrario comenzarán en el horario oficial de las 14 Reserva y 15.30 Primera. En Primera «C» Sp. Aureliense vs. San Isidro comenzarán a las 13 Juv. Mayor.

12- Se acepta el pedido de Peñarol de reemplazar un jugador de la Lista de Buena Fe por lesión, previa firma del jugador en cuestión. Para el martes que viene deberán presentar el nombre del jugador a incorporar.

13- El Club Def. Frontera envía nota con todos los detalles sobre las modificaciones realizadas en la cancha. Hoy miércoles irá la Comisión de canchas a constatar los cambios.

14- El Sr. Vice-Presidente informa que asistió a la reunión con la neutral de árbitros y los árbitros sobre el control de las personas que ingresan a la cancha. Los árbitros recibieron instrucciones y serán rígidos de aquí en adelante. Los árbitros manifestaron que hay clubes en los que el tráfico de gente es mayor por los accesos. La Comisión de Canchas actuará sobre esas canchas.

15- La Comisión a cargo de analizar la conducta del delegado de Sp. Roca, tuvo su reunión y le solicitaron un descargo al delegado de dicho club.

16- Se recuerda que está a disposición el pago de la 1ª cuota de la 9ª Especial, por lo tanto se reclaman los comprobantes respectivos.

17- El delegado de Atl. Rafaela solicita autorización para que el cuerpo médico pueda utilizar handies con el objetivo de comunicarse entre ellos, tecnología que se está usando en las máximas competencias. Se harán las averiguaciones del caso. Se permite que se presente nota.

18- El próximo jueves se jugará el partido por Copa Santa Fe entre Ben Hur vs. Atl. Rafaela a partir de las 15.30 en cancha de Ben Hur.

19- Por último se realiza la presentación del Torneo de Fútbol Femenino 2019. Asistieron, además de delegados, el Secretario de Deportes Leonardo Crocetti, el ex Presidente Omar Chiarelli (impulsor de la implementación del fútbol femenino), jugadoras, directivos, familiares, etc. El evento fue muy ameno y emocionante por esta nueva disciplina que comienza.

Comentarios