LRF Zona Norte Apertura F2: Moreno dio la nota en Aldao

Luego de dos postergaciones, ayer finalmente se pudo completar la Segunda Fecha del Torneo Apertura de Primera «B» de Liga Rafaelina de Fútbol.

Zona Norte

– Argentino de Vila 3 (Cavallero, Carniello y Manelli) vs. Independiente de San Cristóbal 1. Árbitro: Ariel Gorlino. Reserva: 1-2.

– Sportivo Roca 1 (Joaquín Escobar) vs. Argentino de Humberto Primo 0. Árbitro: Angelo Trucco. Reserva: 1-0.

– Deportivo Aldao 1 (Mayer) vs. Moreno de Lehmann 2 (Silvio Acosta -2-). Árbitro: Guillermo Vacarone. Reserva: 0-0.

El pasado viernes, en el adelantado, Independiente de Ataliva y Deportivo Bella Italia igualaron 2 a 2.

