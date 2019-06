Copa Santa Fe Básquet Femenino: Lo que viene para Unión y Libertad

Terminadas las Seis Fechas de la Fase Clasificatoria, se definió la continuidad de la Primera Edición de la Copa Santa Fe de Básquet Femenino. Tanto Libertad como Unión avanzaron, teniendo sus rivales y fechas definidos.

Así quedaron los tres Grupos

Zona A

– Ben Hur: 11 puntos.

– San Lorenzo: 10.

– Ben Hur de Rafaela: 9.

– Alma Juniors: 6.

Zona B

– Talleres VGG: 12 puntos.

– Libertad: 10.

– Santa Rosa: 8.

– Rosario Central: 6.

Zona C

– Atalaya: 12 puntos.

– Racing SC: 9.

– Unión: 9.

– Independiente: 6.

Tabla general de los clasificados

1- Atalaya (Rosario) 12 puntos y +206.

2- Talleres (VGG) 12 puntos y +107.

3- Ben Hur (Rosario) 11 puntos y +96.

4- Libertad (Sunchales) 10 puntos y +25.

5- San Lorenzo (Tostado) 10 puntos y +20.

6- Racing (San Cristóbal) 9 puntos y -28.

7- Ben Hur de Rafaela 9 puntos y +60.

8- Unión de Sunchales 9 puntos y -14.

Cruces

> Atalaya vs. Unión.

> Talleres vs. Ben Hur de Rafaela.

> Ben Hur de Rosario vs. Racing de San Cristóbal.

> Libertad vs. San Lorenzo de Tostado.

Cuartos de Final – Formato 1-2

> 29 de junio.

> 8 de julio.

> 9 de julio.

