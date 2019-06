Nueva reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol

Sesión martes 25-06-19

1- Aprobación Boletín Oficial Nº 2.806 por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas. El delegado de Sp. Roca hace mención a un golpe que sufrió un jugador el día jueves, y agradece al paramédico, al oficial a cargo, a jugadores y directivos de de Arg. Humberto, a los árbitros, y a todos por el interés. La preocupación fue grande ya que el jugador tuvo un fuertísimo golpe.

2- Lectura correspondencia: Varias notas de Inferiores e Infantiles. Nota de Ben Hur informando que luego del partido vs. Atl. Rafaela por Copa Santa Fe, la parcialidad visitante hizo una serie de destrozos. Se eleva a la Federación. Nota de Juv. Unida solicitando que se abra el Libro de Pases para el “Clausura” para Juveniles. Los clubes de la “C” lo aprueban por unanimidad (2 por categoría). Hasta el martes que viene tienen tiempo de presentar los Pases. Nota de la Asoc. Rafaelina agradeciendo y felicitando a Quilmes por el Torneo Infantil llevado a cabo. Nota de la Federación Santafesina recordando que el viernes se hace la reunión de Comisión. Invitación de Dep. Susana a la Fiesta de la Mamona a llevarse a cabo el próximo sábado.

Nota de Arg. Humberto informando que el sábado vs. Tiro Federal un jugador del equipo de Moisés Ville agrede a uno de sus jugadores. Agregan que al finalizar el partido los jugadores de Humberto no podían salir por las amenazas de la hinchada contraria quienes además arrojan un ladrillo. La paramédica constató la lesión de un jugador. Eximen de responsabilidad al delegado de Tiro Federal quien siempre quiso ayudar en la situación. Solicitan que se tomen medidas para que no se vuelva a repetir. Sobre el tema, el delegado de Tiro Federal cuenta como fue la expulsión de los jugadores. Dicen que nadie pudo constatar que se arrojó una piedra, y que de ser así deberían haber realizado la denuncia, y también desconoce algunas cosas que se dicen en la nota. La nota se agrega al expediente.

3- Informe de tesorería y pases de jugadores.

4- Sobre clubes que adeudan la primera cuota de los cupones Quilmes pide tiempo hasta el viernes como último plazo de pago. El delegado de Z. Pereyra manifiesta que se debe pasar al HT Penas ya que hay clubes que cumplieron. Habiendo votación, gana la moción de Quilmes y se les da tiempo hasta el viernes a los clubes que no cumplieron.

Sobre el tema el Sr. Vicepresidente solicita a los clubes que cumplan con lo establecido a los efectos de evitar este tipo de situaciones.

5- Se informa que el viernes a la tarde la Liga estará cerrada debido a que el Sub-Gerente viajará a la reunión de la Federación Santafesina junto con el Presidente.

6- Se recuerda que el consejo de infantiles se reunirá el jueves a las 20.30 horas.

7- Se da lectura al consejo de inferiores. No se jugará por vacaciones el 13/07. Para equiparar fechas con la Sur, la Zona Norte no jugará el 20/07 y 17/08. La semana que viene se comenzarán con las pruebas para la Selección Sub15. Se aprueba.

8- El sábado 06/07 se jugará la 1ª fecha del Torneo “Clausura” de Fútbol Senior en Brown de San Vicente. Se brinda un aplauso a Brown por haberse consagrado Campeón del “Apertura”.

9- La Mesa Directiva hace un informe de lo que fue el inicio del Torneo Femenino, el cual fue realmente un éxito, con una gran asistencia de público. Se agradece a todos los medios de comunicación que le dieron una gran cobertura. Es deseo de todos que siga por el buen camino. La segunda fecha se jugará el domingo en 9 de Julio.

10- Se aprueba el pedido de Peñarol de reemplazo del jugador Mansilla por lesión.

11- Adelantos:

> Ben Hur vs. 9 de Julio miércoles a las 19 hs. Reserva y 20.30 Primera en cancha de Ferro. La parcialidad de Ben Hur ingresará por calle Oliber, y la de 9 de Julio por Bv. Roca.

> Atlético Rafaela vs. Deportivo Ramona viernes a las 20.30 Reserva y 22 Primera.

>Argentino Vila vs. Moreno viernes a las 20.30 Reserva y 22 Primera.

12- Se da lectura al informe de la Comisión de canchas sobre el estadio de Def. Frontera, el cual fue aprobado por dicha Comisión. El delegado de Belgrano quiere agradecer por las atenciones que recibieron de los dirigentes de Def. Frontera, y manifiesta que las instalaciones se encuentran en buenas condiciones y en una muy buena ubicación en la localidad. Destaca la cantidad de gente que asistió al encuentro.

El Sr. Presidente valora el esfuerzo que hicieron los dirigentes de Def. Frontera para poner en condiciones la cancha y poder actuar de local a partir de ahora. Sobre el tema de canchas, se hizo mención a ciertas canchas en el que hay mucho movimiento de gente cuando se juega la Reserva. La Comisión de Canchas se pondrá a trabajar en el tema.

13- La Comisión de investigación a cargo de analizar la conducta del delegado de Sp. Roca que fue informado por un árbitro, aconsejó hacerle un llamado de atención. Se aprueba.

14- A los que no lo hicieron, se recuerda la liquidación de la primera cuota de la 9ª especial.

15- El Sr. Síndico Suplente informa que asistió al almuerzo del 20/06 que organizó Sp. Libertad EC y a la celebración del Aniversario de Talleres M. Juana. Felicita a los dirigentes de ambos clubes por el evento llevado a cabo.

16- El. Sr Secretario informa que asistió a la celebración del aniversario de Sp. Ben Hur. Felicita a sus dirigentes por el evento llevado a cabo.

17- Si la Selección Argentina clasifica a Semifinales, la Sesión del HCD será el lunes. Si no clasifica será el martes.

