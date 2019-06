Copa Santa Fe Básquet Femenino: Se juegan los Cuartos de Final

Con la participación de las chicas de Libertad y Unión, este fin de semana se ponen en marcha los playoff de Cuartos de Final de la Primera Edición de la Copa Santa Fe de Básquet Femenino.

El formato será de 1-2, comenzando en condición de local el equipo peor rankeado.

A continuación, repasamos el cronograma de este fin de semana:

> Viernes 21: Racing de San Cristóbal vs. Ben Hur de Rosario.

> Sábado 19.30: Ben Hur de Rafaela vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez.

> Sábado 19.30: Unión vs. Atalaya de Rosario.

> Sábado 21: San Lorenzo de Tostado vs. Libertad.

