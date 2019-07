LRF Apertura F12: Libertad sigue ganando y ahora superó a Sportivo Norte

Es otro Libertad el que está cerrando el Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol. Desde la partida de Gonzalo Bauducco y el debut de Rivarossa en el banco aurinegro, el equipo solamente conoce de victorias, habiendo hoy dado forma a la cuarta de forma consecutiva.

Atrás quedaron los triunfos ante Deportivo Tacural, Florida y Talleres de María Juana; esta tarde en Rafaela logró superar a Sportivo Norte que no pudo hacer valer aquella sentencia de «técnico que debuta gana» ya que por primera vez en el banco tenía sentado al sunchalense Gustavo Giorgi, ex DT de Libertad.

El partido se abrió a favor de la visita con rapidez puesto que apenas transcurridos diez minutos llegó la apertura del marcador por parte de Agustín Costamagna. Luego, ya en el complemento, cuando transcurrían 15 minutos llegó el segundo tanto para los Cañoneros, autoría de Kevin Muñoz, encargado de establecer cifras definitivas y también de seguir en lo más alto de la tabla de goleadores del presente certamen.

Gran momento de este Libertad que sigue dando que hablar y que cerrará el certamen la próxima fecha recibiendo a Ben Hur de Rafaela pudiendo, incluso, si se dan algunos resultados, terminar tercero en el campeonato, algo totalmente impensado hace unas pocas semanas.

Resultados | 12° Fecha

> Ferro 1 vs. Brown (SV) 0.

> Unión 1 vs. Quilmes 0.

> Talleres (MJ) vs. Peñarol 3.

> Sportivo Norte 0 vs. Libertad 2.

> Florida (C) 3 vs. Tacural 2.

> Atlético Rafaela 1 vs. Ramona 0.

> Ben Hur 0 vs. 9 de Julio 1.

Posiciones

Próxima Fecha | 13° Última

Comentarios