LRF Apertura F12: Unión superó a Quilmes

Por la 12° Fecha del Torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol, Unión superó por la mínima a Argentino de Quilmes con un penal marcado en la última jugada del primer tiempo por parte de Adrián Rodríguez.

De esta forma, los dirigidos por Marcelo Milanesse recuperan el paso ganador luego de un par de fechas en las cuales lamentablemente perdieron el paso a los equipos de punta, quedando relegados en la lucha por el campeonato, aunque el fin de semana venidero será parte de la definición puesto que le toca visitar al puntero, 9 de Julio de Rafaela.

Luego de irse al descanso en ganancia, el Bicho Verde comenzó el complemento de la misma manera puesto que rápidamente dispuso de un nuevo penal que en este caso fue ejecutado por Matías Valdivia (quien pudo haber jugado su último partido con la camiseta de Unión ya que vence su préstamo y debe volver a Atlético Rafaela.

Más allá de no haber podido capitalizar dicha jugada, la expulsión de Joaquín Guzmán en el elenco Cervecero terminó beneficiándolo para que, estando en inferioridad numérica, su rival no dispusiera de tanta gente en ataque como para ir a buscar la igualdad.

Síntesis

Unión (1): Lautaro Romero; Lucas Medina, Jonathan Paiz, Francisco Giubergia y Cristian Suárez; Adrián Córdoba, Joaquín Alassia, Tiago Bilan y Matías Valdivia; Andrés Grosso y Adrián Rodríguez. DT: Marcelo Milanesse.

Argentino Quilmes (0): Emanuel Pagliero; Nicolás Saavedra, Sebastián Muriel, Tomás Roldán y Eduardo Insaurralde; Ezequiel Farías, Joaquín Zbrun, Franco Sosa y Rodrigo Ghione; Andy Fabre y Axel Blanco. DT: Héctor Viotti.

Gol: 45′ PT Adrián Rodríguez -p- (U).

Expulsado: Joaquín Guzmán (Q).

Reserva: Unión 3 vs. Quilmes 0.

Resultados | 12° Fecha

> Ferro 1 vs. Brown (SV) 0.

> Unión 1 vs. Quilmes 0.

> Talleres (MJ) vs. Peñarol 3.

> Sportivo Norte 0 vs. Libertad 2.

> Florida (C) 3 vs. Tacural 2.

> Atlético Rafaela 1 vs. Ramona 0.

> Ben Hur 0 vs. 9 de Julio 1.

Posiciones

Próxima Fecha | 13° Última

Comentarios