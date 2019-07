LRF – Inferiores F4: Buenas producciones de los equipos de la ciudad

Las Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol disputaron el pasado fin de semana la Cuarta Fecha del torneo Clausura, logrando una buena cosecha de puntos.

Aquí repasamos los resultados y goles de Unión y Libertad en cada una de las categorías:

Quinta División:

– Libertad 3 (Alfio Lehmann, Bladimir Duarte y Conrado Botto) vs. Sportivo Norte 0.

– 9 de Julio 0 vs. Unión 2 (Leider Fissore x 2).

Sexta División:

– Libertad 1 (Francesco Toldo) vs. Sportivo Norte 0, Peñarol 1 (Nicolás Gallardo).

– 9 de Julio 0 vs. Unión 4 (Agustín Centurión, Matías Loto, Juan Nievas y Julián Kerk).

Séptima División:

– Libertad 5 (Nahuel Lescano, Axel Grabenvarter x 2, Tiago Avanatti y Ulises Reynoso) vs. Sportivo Norte 1 (Gabriel Gorosito).

– 9 de Julio 2 (Diego Castro y Matías Mendoza) vs. Unión 2 (Mateo Duarte y Federico Salame).

Octava División:

– 9 de Julio 1 (Lionel Ledesma) vs. Unión 0.

– A Libertad le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.

Novena División:

– Libertad 2 (Nahuel Grabenvarter y Fabricio Ronco) vs. Sportivo Norte 0.

– 9 de Julio 0 vs. Unión 1 (Diego Ruata).

Novena Especial:

– 9 de Julio 0 vs. Unión 1 (Conrado González).

Infantiles

Categoría 2007:

– Unión 5 (Lautaro Inderkumer x 2, Lorenzo Alemani x 2 y Maximiliano Gianti) vs. 9 de Julio 0.

– A Libertad le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.

Categoría 2008:

– Sportivo Norte 0 vs. Libertad 1 (Mateo Fessia).

– Unión 4 (Alexis Ledesma, Valentín Milanese, Gerónimo Autino y Stéfano Casale) vs. 9 de Julio 0.

Próxima Fecha | Quinta

> Ferrocarril del Estado vs. 9 de Julio.

> Brown de San Vicente vs. Argentino Quilmes.

> Independiente San Cristóbal vs. Atlético de Rafaela.

> Sportivo Norte vs. Peñarol.

> Ben Hur vs. Libertad.

> Libre: Unión de Sunchales.

