Boxeo: Sergio «Checho» Rodríguez se presentará en Aldao

En la vecina localidad de Aldao se llevará a cabo el próximo viernes 12 un festival boxístico de carácter amateur, el cual contiene en su cartelera siete peleas preliminares y en el combate estelar de la noche, la presencia del Campeón Argentino, Maximiliano Oddi.

Dicho festival, se llevará a cabo en el salón Barberis, organizado por el Gimnasio «Don Santos» y fiscalizado por la Federación de Box de la provincia de Santa Fe, con la presencia de boxeadores de Aldao, Sunchales, Rafaela, San Guillermo, San Justo y Morteros, siendo el valor de la entrada anticipada es de 120 pesos (150 pesos en boletería).

Con respecto al combate de fondo, el sunchalense Sergio «Checho» Rodríguez, ya pronto a debutar como profesional, deberá afrontar el combate más difícil de su carrera como amateur, ante el oriundo de Morteros, Maximiliano Oddi.

Oddi es Campeón Argentino Amateur, integrante del Seleccionado Argentino, y con tan solo 20 años de edad, un roce boxístico a nivel internacional importante, pero más allá de los pergaminos incuestionables de Oddi, hay algo que llamó gratamente la atención y es el convencimiento de «Checho» Rodríguez para pelearlo.

Consultado el coordinador deportivo del Gimnasio «Américo Alassia», Daniel Ponce, el boxeador de Sunchales no dudó en contestar: «Dale, dale, lo peleamos, a esta altura de mi carrera a punto de ser profesional, no estoy para elegir rivales, quiero pelearlo, me va a servir para saber dónde realmente estoy parado…»

