LRF Apertura: Lo que dejó el campeonato

Terminado ya el Apertura, los equipos tendrán una semana de descanso antes de retomar la actividad con la Primera Fecha del Torneo Clausura, el cual llegará con un nuevo clásico para nuestra ciudad.

Precisamente, la Primera Fecha del Torneo Clausura será la siguiente:

> Brown de San Vicente vs. Deportivo Ramona.

> Argentino Quilmes vs. Atlético de Rafaela.

> 9 de Julio vs. Ferrocarril del Estado.

> Libertad vs. Unión.

> Peñarol vs. Sportivo Ben Hur.

> Deportivo Tacural vs. Sportivo Norte.

> Florida de Clucellas vs. Talleres de María Juana.

