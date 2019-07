ARB Provincial de Mayores: La Rafaelina logró el cuarto lugar

(Por: Diego Oviedo – Para: Básquet Total) – Este martes llegó a su fin un nuevo Torneo Provincial de Mayores, que en este caso fue organizado por la Asociación del Oeste Santafesino y fiscalizado por la Federación Santafesina de Básquet.

En el Estadio «Víctor Comelli» de Santa Paula de Gálvez se disputaron las instancias decisivas, y luego de la caída con Cañada de Gómez en semifinales, el representativo de la Asociación Rafaelina no pudo con el local Oeste y debió conformarse con el cuarto puesto, algo que no es menor si se tiene en cuenta que en el camino dejó a Noroeste y que a semifinales no llegó Rosario, siempre el gran candidato.

En un partido de trámite parejo y donde se fueron prestando el liderazgo, el equipo de Martín Méndez tuvo la chance de llevar el juego a suplementario, pero el último lanzamiento de Juan Cruz Bertero, la figura del equipo en el torneo, no ingresó y la victoria fue para Oeste por 74 a 72. Juanchi aportó 17 puntos para ser el goleador de la ARB, mientras que Lautaro Marconetto finalizó con 15 y Guillermo Saavedra bajó 14 rebotes. Fede Serrano marcó otras 13 unidades.

Síntesis

Rafaela 72: Franco Chiabotto 2, Nicolás Zurvera 7, Lautaro Marconetto 15, Guillermo Saavedra 7 y Federico Serrano 13 (fi). Santiago Caligaris 3, Facundo Chiabotto 5, Juan Cruz Bertero 17, Luciano Volta 2 y Manuel Porporatto 1. DT: Martín Méndez.

Oeste 74: Agustín Pautasso 3, Alejo Britos 22, Luciano Copello 13, Maximiliano Robledo 7 y Salvador Giletto 22 (fi). Leonidas Del Castillo 2, Joaquín Cingolani 0, Lisandro Caraballo 2, Santiago Fedele 2 y Denis Biscaychipy. DT: Sergio Britos.

Estadio: Víctor Comelli.

Arbitros: Norberto Raggio, José Sweifel y Adrián Zuliani.

Parciales: 17-21 / 43-36 y 53-58.

Comentarios