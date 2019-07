LRF Inferiores – F5: Libertad disputó la Quinta Fecha del Clausura

Las Divisiones Inferiores e Infantiles de Libertad fueron las únicas representantes de la ciudad puesto que Unión quedó libre. Enfrentó a Ben Hur y regresó con muy buenos resultados en varias categorías para mantenerse bien arriba en la clasificación.

A continuación, repasamos los resultados, goleadores y la próxima fecha:

Quinta División:

– Ben Hur 1 (Alexis Miranda) vs. Libertad 3 (Gabriel Ronco x 2 y Martín Correa).

Sexta División:

– Ben Hur 1 (Joaquín Taborda) vs. Libertad 2 (Francesco Toldo x 2).

Séptima División:

– Ben Hur 2 (Thiago Comba y Federico Dunky) vs. Libertad 0.

Octava División:

– Ben Hur 2 (Federico Rodríguez y Thiago Moneghessi) vs. Libertad 0.

Novena División:

– Ben Hur 0 vs. Libertad 0.

Novena Especial:

– Ben Hur 0 vs. Deportivo Libertad 0.

Categoría 2007:

– Libertad 0 vs. Ben Hur 1 (Francisco Viotti).

Categoría 2008:

– Libertad 1 (Facundo Ibarra) vs. Ben Hur 0.

Próxima Fecha | Sexta del Clausura

> Peñarol vs. Ben Hur.

> Atlético de Rafaela vs. Sportivo Norte.

> Argentino Quilmes vs. Independiente San Cristóbal.

> 9 de Julio vs. Brown de San Vicente.

> Unión vs. Ferrocarril del Estado.

> Libre: Deportivo Libertad.

Comentarios