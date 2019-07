Copa Santa Fe: Colón eliminó a Unión por penales

El recuerdo más reciente del cruce entre estos equipos, con otros protagonistas, alimentaba la ilusión del pueblo albiverde, ávido en poder ver someter nuevamente a un grande de la provincia ante sus jugadores. No obstante, la tarde en el estadio «De la Avenida» fue bastante diferente a la vivida en aquella Final de esta misma Copa Santa Fe en donde el Bicho Verde se floreó al golear a un Colón que no había podido encontrarle la vuelta al partido.

El arranque en la tarde de hoy fue favorable a la visita, que con un puñado de chicos, intentó adelantarse y jugar en campo de Unión. Esta presión alta duró una decena de minutos, a partir de dicho momento, fue el local el que mostró un mejor funcionamiento, recuperando terreno y planteando otro tipo de condiciones.

Nazareno Arasa se encargó de frenar el ímpetu juvenil de Colón cargándolo de amarillas ante faltas fuertes que se fueron sucediendo. Con tanto foul, quedaba poco tiempo para plantear jugadas de peligro aunque así y todo, el Bicho Verde se las arregló para poner en aprietos un par de veces a Joaquín Hass, primero con un disparo de larga distancia de Matías Valdivia y luego a través de un par de cabezazos de Matías Zbrun, quien intentó convertir de emboquillada.

Luego de ese primer tiempo con escasas aproximaciones de peligro, en el complemento el juego se desinfló aún más. Los arcos quedaron cada vez más lejos y solo en el sprint final el local buscó acorralar a Colón, teniendo algunas ocasiones aún a costa de exponerse a alguna potencial contra pero estando lejos de ser efectivo y derivando todo en la definición desde el punto penal.

En la tanda inicial pareció que podía ser para el local con un travesaño que le dio la ventaja pero luego se niveló todo con un error de Semino que estiró todo hasta que Hass le adivinó la intención a Valdivia para establecer la ventaja definitiva del 6-7 que significó la clasificación a la Semifinal, el cheque de 350 mil pesos y el festejo con la muy buena cantidad de hinchas que vinieron a respaldar a este juvenil equipo dirigido por Pablo Bonaveri.

Por el lado de Milanese, no hay nada para reprochar puesto que armó el mejor equipo que tenía a mano, aún cuando falta una semana para iniciar la pretemporada y con algunos refuerzos que se fueron conociendo en la cancha, planteó un partido correcto aunque, lógicamente, aún hay un camino importante por recorrer en la curva de aprendizaje y afianzamiento, toda vez que el objetivo está a semanas de ponerse en marcha.

Síntesis

Unión 0 (6): Leonardo Torres; Francisco Guibergia, Jonathan Paiz, Miguel Yuste, Lucas Pruzzo; Mateo Castellano; Martín Rodríguez, Alvaro Aguirre, Matías Valdivia, Franco Semino y Matías Zbrun. DT. Marcelo Milanese.

Colón 0 (7): Joaquín Hass; Eric Meza, Facundo Garcés, Bruno Espíndola, Franco Quiroz; Mateo Hernández, Tomás Moschión, Santiago Pierotti, Juan Cruz Zurbriggen; Brian Farioli y Tomás Sandoval. DT. Pablo Bonaveri.

Cambios: ST 23′ Diego López x Aguirre (U); 24′ Sebastián Malimberni x Zurbriggen (C); 31′ Facundo Taborda x Farioli (C); Wilson Ruiz Díaz x Mateo Hernández (C) y 42′ Facundo Cabral x Martín Rodríguez (U).

Amonestados: Valdivia (U); Sandoval, Farioli, Hernández, Zurbriggen y Quiroz (C).

Árbitro: Nazareno Arasa (Rosario). Líneas: Alejandro Schneller (Ceres) y Nadia Chiariotti (Santa Fe).

Definición por penales: Convirtieron para Unión: Zbrum, Cabral, López, Yuste, Paiz, Castellano. Anotaron para Colón: Quiroz, Espíndola, Garcés, Malimberni, Meza, Pierotti, Moschión. El remate de Sandoval (C) pegó en el travesaño. Cimino (US) desvió su disparo. Hass (C) le atajó el disparo a Valdivia (US).

