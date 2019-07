LRF Zona Norte F5: Sorpresiva derrota del puntero

La Quinta Fecha de la Zona Norte de la Liga Rafaelina de Fútbol dejó derrota para el puntero que fue sometido por goleada. Además, ganó Moisés Ville y Aldao, comprimiéndose la tabla de posiciones.

– Deportivo Bella Italia 4 (Albarracín, Leandro Isaurralde, Fontana y Aguirre) vs. Argentino de Humberto Primo 1 (Mariano Penz). Arbitro: Rodrigo Pérez. Reserva: 3-0.

– Tiro Federal de Moisés Ville 3 (Alexander Fernández -2- y Gabriel Velásquez) vs. Moreno de Lehmann 2 (Silvio Acosta y Ezequiel Kindernecht). Arbitro: Darío Suárez y Reserva: 1-1.

– Independiente de Ataliva 2 (Gabriel Espíndola -2-) vs. Deportivo Aldao 3 (Nicolás Usprung, Osvaldo Mayer y Ulises Bonafede). Arbitro: Guillermo Vacarone. Incidencias: López (I) marró un tiro penal. Reserva: 2-0.

– Argentino de Vila 3 (Nicolás Dondo -2- y Mariano Cavallero) vs. Sportivo Roca 3 (Iván López, Nahuel Monges y Daniel Gómez). Árbitro: Mauro Cardozo. Reserva: 0-1.

Libre: Independiente de San Cristóbal.

Tabla de posiciones

Próxima Fecha | Sexta

> Sportivo Roca vs. Independiente (A).

> Deportivo Aldao vs. Tiro Federal.

> Moreno vs. Bella Italia.

> Argentino (H) vs. Independiente (SC).

> Libre: Argentino (V).

