Ataliva: Moyano ya no es más el técnico de Independiente

Fabián Moyano ya no es más el técnico de Independiente de Ataliva. Así se lo hizo saber el propio entrenador a este periodista, ya que la dirigencia de Independiente de Ataliva, le comunicó al técnico que, tras los resultados adversos en esta temporada, habría tomado la decisión de buscar otra alternativa, intentando poder mejorar la campaña que se viene llevando a cabo.

Moyano, había logrado salir campeón el año pasado de la Primera B en la Zona Norte, pero este año por distintas circunstancias la campaña no era buena, a tal punto que no había podido ganar nunca de local, hacía siete partidos que no sabía de victorias y marchaba último en la tabla de posiciones del presente torneo en juego.

El ex director técnico, venía promoviendo jugadores de Inferiores y apostaba a un estilo de juego de «ser proplijo» en el buen trato del balón, pero los resultados en el marcador final no se dieron y se tuvo que ir antes de tiempo.

Comentarios