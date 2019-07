LRF: Con el Clásico sunchalense se pone en marcha el Clausura

En la sesión del Consejo liguista del pasado martes se definieron dos adelantos de Primera «A» y uno de Primera «B» para mañana jueves. Los demás partidos se jugarán el domingo. El sábado vuelven las Inferiores e Infantiles de Primera «A» y la Zona Sur. También habrá Senior el sábado y femenino el domingo.

Se reunió el HCD, el cual trató el siguiente Orden del Día:

1- Aprobación Boletín Oficial Nº 2.809 por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Lectura correspondencia: Varias notas de Infantiles. Invitación de Atl. Rafaela a la presentación del Sueño Celeste a llevarse a cabo el viernes 02/08. Invitación de 9 de Julio a la celebración del aniversario a llevarse a cabo el próximo sábado. Nota de la Escuela de Árbitros recordando lo que establecen los Reglamentos sobre vestimenta de los equipos.

3- Informe de tesorería y pases de jugadores.

4- Se solicita a los que adeudan pases, que por favor regularicen la situación.

5- El Jefe de Operaciones manifiesta que un equipo de Primera “A” aún le debe los servicios de un partido, y por ello solicita que lo regularicen el día de mañana, ya que está muy atrasado. El delegado de Ben Hur manifiesta que mañana harán el pago correspondiente.

6- El Sr. Presidente manifiesta que la Mesa Directiva tiene una preocupación importante sobre el seguro de jugadores, ya que entiende que se está trabajando mal e incluso es muy difícil llevar a cabo el control ya que hay casi 7000 deportistas. Dice que la Mesa Directiva analizará buscar un Seguro para todos los deportistas para el próximo año, a los efectos de estar resguardados en ese tema, estar más organizados y sea más fácil el control. Se averiguará precios, alternativas, etc. Se solicita a los clubes que presenten los recibos de pago del seguro del último mes. El delegado de Indep. Ataliva dice estar de acuerdo con la idea, y solicita que el tema se cierre antes de finalizar este año.

7- Se recuerda que el próximo lunes se reunirá el Consejo de Inferiores en la Liga a partir de las 20.30 horas.

8- Se recuerda que el próximo miércoles 24/07 se reunirá el Consejo de Infantiles en la Liga a partir de las 20.30 horas.

9- El sábado se jugará la fecha del fútbol Senior en Moreno de Lehmann a partir de las 14 horas. Las Semifinales se jugarán el 10/08 en Bella Italia, y las Finales el 24/08 en San Vicente.

El Sr. Presidente informa haber recibido consultas de distintos clubes. La idea es hacer un nuevo Torneo a partir de Septiembre. El delegado de Dep. Bella Italia dice que está muy conforme con el Torneo el cual se jerarquizaría si se suman más equipos.

10- Se recuerda que el próximo domingo se jugará la fecha del Fútbol Femenino en cancha de Arg. Vila.

11- Se recuerda que el próximo sábado se reinician los Torneos de Inferiores e Infantiles de Primera “A” y las Inferiores de la Zona Sur. La Zona Norte tendrá un fin de semana más de descanso (comienza el 27/07).

12- Se recuerda que hasta el jueves está abierto el Libro de Pases de Primera “A”. Dicho día los clubes deberán presentar el formulario correspondiente.

13- Se confirman los siguientes adelantos:

– Peñarol vs. Ben Hur jueves a las 20 Reserva y 21.30 Primera.

– 9 de Julio vs. Ferro jueves a las 20 Reserva y 21.30 Primera.

– Arg. Humberto vs. Indep. San Cristóbal jueves a las 20 Reserva y 21.30 Primera.

Los demás partidos de Primera «A», Primera «B» y Primera «C» se jugarán el domingo en horario oficial. Sp. Aureliense vs. Dep. Susana comenzarán a las 13 con Reserva.

14- El Sr. Presidente informa que asistió junto al Secretario y Síndico Suplente al partido de Copa Santa Fe entre Unión de Sunchales y Colón de Santa Fe. Asistió el Presidente de la Federación, dirigentes de Colón, con quienes dirigentes de Unión compartieron un agasajo. Felicita al Club Unión por la campaña realizada en la Copa.

15- Por último se lleva a cabo la reunión del Consejo del Fútbol Femenino.

