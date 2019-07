Avanza la Audiencia Pública por el Complejo Ambiental

El Municipio emitió el Decreto N° 2819/2019, a través del cual se oficializa la convocatoria a Audiencia Pública a fin de informar sobre el proyecto del Complejo Ambiental Sunchales.

De esta forma, se pretende cumplir con el requerimiento impuesto por la Jueza en Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación, María José Álvarez Tremea. Cabe recordar que la magistrada insistió en su fallo para que el Municipio efectúe esta instancia, mientras que la administración local argumentaba haber difundido en reuniones barriales el alcance de la misma.

Finalmente, la ciudad tendrá su primera Audiencia Pública, aún cuando es un mecanismo que también ha sido considerado por el Concejo y que se encuentra vigente desde hace años para abordar temáticas que tengan un impacto en toda la comunidad como es este caso de los residuos, su tratamiento y disposición.

El registro de inscripción de participantes estará abierto desde el miércoles próximo hasta el siguiente 7 de agosto. Para cumplimentarlo, los interesados deben presentarse en Mesa de Entrada del Palacio Municipal (avenida Belgrano N° 103) de 8 a 11.

El venidero lunes 12 de agosto, en tanto, se realizará efectivamente la Audiencia Pública en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Desde la hora 7.30 se efectuarán las acreditaciones de los expositores y a la hora 8 comenzarán las ponencias.

La postura de Cecilia Gabiani

En contacto telefónico con «El Mismo Idioma», días atrás, la a Subsecretaria de Ambiente y Espacios Públicos, Cecilia Gabiani, se refirió al tema indicando que «en realidad, la jueza nos manda a hacer una Audiencia Pública. Nos indica que debemos hacerla para mayor tranquilidad y conocimiento de los vecinos», aclarando que dicha acción no se encuentra prevista en la normativa provincial.

«En el lugar no hemos hecho ningún trabajo porque esperábamos conocer el fallo. Una vez que hagamos la Audiencia Pública, consideramos que ya quedaríamos habilitados para hacer las obras y trabajos necesarios», agregó.

«Solamente se hizo la Licitación por la Planta de Separación, la cual aún no ha sido adjudicada», prosiguió.

Más adelante repasó todas las acciones que se han estado cumpliendo hasta lograr el pasado 5 de mayo de 2018 la Resolución de la Aprobación del estudio de Impacto Ambiental, sentando un criterio diferente respecto de lo inicialmente considerado por la jueza, quien había planteado la necesidad de presentar dichos resultados.

«Se evaluaron distintos terrenos. Cuando vimos este terreno se solicitó una prefactibilidad tanto a Medio Ambiente como a Infraestructura de la Provincia, cuyas copias fueron oportunamente elevadas ante el Concejo para solicitar la habilitación para la compra», relató.

Entre las obras de mitigación, se encuentra el alteo del camino, del terreno que va a ser utilizado (no la totalidad de las 24 hectáreas) y la ejecución de nuevas alcantarillas, teniendo en cuenta que la calificación de zona inundable 2.

Jorge Chiabrando y el fallo de la Jueza

Jorge Chiabrando es uno de los impulsores de la presentación efectuada ante la Justicia hace más de tres años, la cual fue resuelta a su favor por la Jueza en Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación, María José Álvarez Tremea.

A través de la resolución, la magistrada impone al Municipio una serie de acciones obligatorias antes de poder avanzar en la continuidad del proyecto, el cual es uno de los más emblemáticos de la actual gestión y que además involucra a más de 15 localidades de la zona.

En diálogo con «El Mismo Idioma», Chiabrando comentó que «es una demanda que bajo ningún punto de vista está en contra del progreso o desarrollo que significa la instalación de un Complejo de estas características» sino pensando en que, al ser un proyecto regional, tiene que ser analizado teniendo en cuenta la situación de todos los vecinos y su impacto ambiental.

Por otro lado relató que «esto no lo hemos hecho como productores porque la planta no nos atraviesa en nuestros campos sino como vecinos, pensando en el bien común. Esto no está en contra de nadie, se trata de tener una opinión. No somos Ejecutivo ni Legislativo sino que somos vecinos que conocemos la zona, sabemos dónde es alto, bajo, cómo soplan los vientos y tenemos dudas».

«Esos campos son ganaderos con severas restricciones, según lo determina la planimetría de Hidráulica de la provincia porque son sectores en los cuales por pendiente natural, les llega el agua de la región. Todos sabemos que cuando hay lluvias importantes, tenemos en dicho lugar importantes complicaciones», prosiguió y refirió que es un lugar que se ubica aguas arriba de Sunchales, por lo que, junto a los vientos preponderantes que son norte sur, terminan impactando por arriba y por abajo a la ciudad.

«Estamos totalmente a favor de la planta pero hay que analizar muchas cosas que entendemos que aún no se hicieron. Según la Jueza no se terminó el Estudio de Impacto Ambiental, habiéndose adquirido antes de que el mismo estuviera culminado», acotó, considerando que además hay que ejecutar obras de mitigación, todo lo cual se puede evitar contando con un diferente espacio que no sea inundable.

«Hace unos años fuimos convocados por SanCor, estando presentes el Intendente, Presidente del Concejo y otros representantes de entidades, donde firmamos un Acta Acuerdo en la cual nos comprometimos a no desarrollar ciertas obras que podían impedir el desarrollo de una futura planta que tuviera restricciones ambientales. Nos parece que no podemos tirar por la borda esas charlas, conversaciones y firmas, por más que SanCor esté en otra situación ya que tenemos la ilusión de que vuelva a ser lo que fue» y esto limitaría futuras inversiones.

«Me parece que pasó muy rápido por ahí (por el Concejo) sin una discusión importante como la que merece… Yo no quiero pelearme con nadie, no tengo ningún fin económico solo aportar una opinión, por eso recurrimos a la Justicia para que nos de su punto de vista. Con este fallo, ahora los seis u ocho vecinos vemos que no estamos locos, que nuestra sensación tenía razón de ser», concluyó más adelante.

