Silvia Biondi: «Llevamos diez días de desesperación»

Silvia Bondi, hermana de Germán, el atalivense que está siendo intensamente buscado desde hace 10 días, dialogó telefónicamente con «El Mismo Idioma», de FM 95.7 y se refirió a esta situación que aún no muestra avances concretos.

«Son diez días de desesperación… es triste, ya no sabemos a quién hablar o con quién recurrir en este momento», relató en primer lugar.

Entre otras cosas, la mujer que actualmente reside en Sarmiento, comentó que son cuatro hermanos, dos varones y dos mujeres y que siempre vivieron en Ataliva por lo que son muy conocidos.

En otro momento repasó que hace ya unos nueve años pasaron por un episodio similar «cuando él arrancaba con su enfermedad», aunque en aquella ocasión se fue a su casa en Sarmiento. «Estaba como perdido, lo llevamos al médico y se le diagnosticó esquizofrenia», dijo.

«Para mí no está más en el campo. Yo pienso que él le tiene miedo a la internación porque ya lo vivió, no sé lo que habrá pasado ahí… él ve una ambulancia y dispara porque le tiene terror. Para mí, se escapó por esto, porque él sabía que le iba a tocar la internación y no quiere», explicó.

Por otro lado comentó que era su mamá quien le suministraba su medicación diaria; además refirió que tomaba varios medicamentos puesto que también es diabético, algo que podría complicar el cuadro aún más por no poder mantener dicha ingesta de forma habitual y periódica.

Finalmente, en cuanto a la labor policial, para ella «se hizo todo mal, tardó mucho y no se hizo lo que se debía».

