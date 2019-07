ARB – Inferiores F6: Unión retomó la actividad oficial

Luego del receso por las Vacaciones de Invierno, los chicos de las Divisiones Inferiores de Unión desarrollaron la Sexta Fecha del Torneo Clausura, enfrentando a Ferrocarril del Estado. Libertad quedó libre.

Quinta División:

– Unión 2 (Maximiliano Bono y Franco Ulman) vs. Ferrocarril del Estado 0.

Sexta División:

– Unión 0 vs. Ferrocarril del Estado 0.

Séptima División:

– Unión 1 (Facundo Onysiv) vs Ferrocarril del Estado 0.

Octava División:

– Unión 0 vs. Ferrocarril del Estado 0.

Novena División:

– Unión 0 vs. Ferrocarril del Estado 0.

Novena Especial:

– Unión 1 (Jorge Lescano) vs. Ferrocarril del Estado 0.

Categoría 2007:

– Ferrocarril del Estado 3 (Diego Villarreal x 2 y Alan Sosa) vs. Unión 1 (Lorenzo Alemani).

Categoría 2008:

– Ferrocarril del Estado 1 (Agustín Monzón) vs. Unión 2 (Valentino Milanesio y Máximo Santacruz).

Próxima Fecha | Séptima

> Brown de San Vicente vs. Unión.

> Independiente San Cristóbal vs. 9 de Julio.

> Sportivo Norte vs. Argentino Quilmes.

> Ben Hur vs. Atlético de Rafaela.

> Libertad vs. Peñarol.

> Libre: Ferrocarril del Estado.

