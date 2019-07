Claudio Borra deja la Secretaría de Hacienda Municipal

El Secretario de Economía, Inversión Pública y Cooperativismo, Claudio Borra, dialogó con «El Mismo Idioma», de FM 95.7 Radio Sunchales se refirió a su salida del cargo, la cual se oficializará la semana venidera.

Basada en motivos de salud, la determinación impacta en un Gabinete que se encuentra en plena redefinición a partir de un futuro Organigrama que ya fue anticipado por el propio Intendente Gonzalo Toselli que tendrá aplicación en la segunda mitad del presente año.

Borra refirió que «fue algo que ya venía procesando, tuve un evento de salud hace unos 15 días y me llevó a tomar una decisión que venía analizando».

«Mi idea es tomar una forma de vida distinta a la que venía teniendo… ya lo hablé con Gonzalo (Toselli) y no hubo ningún inconveniente», agregó, ampliando que recibió un tratamiento de angioplastía, con la colocación de un stent aún cuando regularmente se efectuaba controles, siendo el detonante de la situación.

«Fue un alerta importante y creo que la función y lo que se venía esperando del área se cumplió. Seguiré aportando desde otro ámbito», continuó.

«Desde el primer momento fue mantener un perfil técnico, más allá de algún condimento político pero centrado en resolver temas técnicos, modernizar sistemas y eso lo logramos en gran forma, más allá de que restan aún otros aspectos que seguramente seguirán en marcha con ese mismo rubro», prosiguió.

La situación actual del Municipio

Acerca de las cuentas locales, Borra explicó que «Hay cuestiones relacionadas con la Paritaria, que con la Cláusula Gatillo distrae recursos mes a mes que hacen reconducir partidas».

Más adelante, se sinceró reconociendo que si bien «hubo mucha obra pública con financiamiento calzado desde la Provincia por lo que no impacta en nuestras cuentas, también hubo otras obras que se encararon con fondos propios… Sí, hubo además una aceleración de gastos en ciertas obras pero no es algo que esté fuera de los rangos. No es lo ideal pero entiendo que es lógico porque tanto Municipio como Provincia y Nación está atravesando por el mismo momento».

Finalmente, respecto del Presupuesto 2020, indicó que «normalmente comienza en agosto, incluso hay que tener en cuenta que se deberá definir cuál será el nuevo Organigrama para reflejarlo en dichas cuentas y a partir de allí ir dándole forma».

El comunicado oficial

La Municipalidad de Sunchales informa que el secretario de Economía, Inversión Pública y Cooperativismo, Claudio Borra, dejará el cargo por cuestiones personales.

El secretario continuará en sus funciones hasta el 31 de julio inclusive. Cabe aclarar que debido al proceso de renovación del Gabinete municipal, de momento no se cubrirá el puesto.

