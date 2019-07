ARB Oficial – F4: Regresa la actividad oficial

En el reinicio del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina, los equipos de nuestra ciudad volverán a ver acción: Unión recibe a Quilmes, mientras que Libertad visita a Peñarol.

La Cuarta Fecha se puso en marcha ayer, con la victoria en condición de visitante de 9 de Julio sobre Independiente, por 79 a 71. Esto le permite al León rafaelino extender su invicto y mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones, obligando a Libertad a ganar si quiere seguir acompañándolo en los puestos de privilegio.

En «La Fortaleza del Bicho» se verá una escena particular puesto que, luego de seis años, no estará Martín Méndez en el banco de suplentes. Precisamente el Bicho Verde necesita hacerse fuerte ante Quilmes para dejar atrás una extraña racha adversa que lo tiene con tres derrotas en otras tantas presentaciones en lo que va del certamen.

Cómo llegan:

Libertad

> F1: Libertad 109 vs. Unión 96.

> F2: Ben Hur 69 vs. Libertad 90.

> F3: Libertad 87 vs. Independiente 85.

Unión

> F1: Libertad 109 vs. Unión 96.

> F2: Unión 75 vs. 9 de Julio 79.

> F3: Atlético 79 vs. Unión 74.

