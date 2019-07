Se corre en la ciudad una fecha del Campeonato de Ciclismo Adaptado

Utilizando la plaza Libertad como eje y sus calles circundantes como circuito, en la jornada de hoy se desarrollará la Fecha Sunchales del campeonato de Ciclismo Adaptado.

Todo comenzará a la hora 15, cortándose la circulación vehicular una hora antes a fin de poder trabajar con tranquilidad en lo que respecta al montaje del circuito que tendrá su punto de partida y llegada en la Explanada Cívica, frente al Palacio Municipal.

Son varios los deportistas que en pocos días se integrarán a la participación de los Juegos Para-Panamericanos puesto que se encuentran conformando el Seleccionado Nacional de Ciclismo Adaptado.

Por ejemplo, en una de las historias que se escucharon al momento de la presentación del evento, María José Quiroga comentó que la suya: «fue una convocatoria muy rara porque estaba haciendo atletismo pero lo estaba haciendo muy mal… cuando me llegó la convocatoria, dije no lo puedo creer… les dije que iba a entrenar mucho para poder dejar a Argentina en lo más alto. No sé cómo me va a ir pero voy a dejar todo para que el país quede lo más alto».

En tanto, José Romero, coordinador de la escuela de Ciclismo local, anticipó que la intención es poder mostrar este tipo de actividades para en el futuro intentar acercar a deportistas locales que puedan sumarse y también desarrollar este tipo de deportes integradores, abriendo nuevas posibilidades para jóvenes y niños de la región.

